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Немецкий суд арестовал экс-главу Каталонии Пучдемона
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Немецкий суд арестовал экс-главу Каталонии Пучдемона
Каталония хочет независимости, 26 мар, 21:55
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Немецкий суд арестовал экс-главу Каталонии Пучдемона
Районный суд Ноймюнстера на севере ФРГ арестовал экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона по запросу Мадрида. Теперь немецкая прокуратура займется выдачей Пучдемона Испании, где он подозревается в попытке мятежа
Карлес Пучдемон (Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters)

В Германии арестован бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Решение об аресте вынес 26 марта районный суд города Ноймюнстер в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Экс-президент женералитата (каталонского правительства) арестован на основании европейского ордера: на днях его действие обновили испанские власти, которые подозревают Пучдемона в попытке мятежа и растрате казенных средств.

Каталонский политик был задержан 25 марта на шоссе недалеко от Ноймюнстера, в 80 км к югу от датской границы. Как пишет издание El Mundo, 22 марта Пучдемон, который скрывается от испанского правосудия в Брюсселе, возвращался из Хельсинки. Обратно в Бельгию он ехал в автомобиле через Швецию, Данию и Германию.

Местное немецкое издание Kieler Nachrichten объясняет дальнейшую процедуру немецких властей в отношении Пучдемона. После его ареста прокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн получит все необходимые документы по его делу и проверит, есть ли условия для экстрадиции политика в Испанию.

Если экстрадиция признается уместной, прокуратура направляет соответствующий запрос в земельный суд (Oberlandesgericht). Тот проверяет законность требований и при положительном исходе поручает земельной прокуратуре организовать выдворение. На всю процедуру у немецких властей по закону есть не более 60 дней. Собеседники Kieler Nachrichten в прокуратуре отмечают, что в случае с Пучдемоном решение может быть принято гораздо раньше, но при любых обстоятельствах это займет не менее недели.

Задержание Пучдемона в ФРГ вызвало акции протеста в самой Каталонии. Митинги в Барселоне и других городах региона переросли в столкновения с полицией, в результате, как сообщает Би-би-си, пострадали свыше 100 человек.

Испанские власти подозревают Пучдемона в попытке мятежа и растрате казенных средств. Максимальное наказание по самому тяжкому из обвинений (а именно восстание) — 30 лет лишения свободы. Как экс-глава регионального правительства, Пучдемон был ключевым организатором референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года. Тогда 90% каталонцев поддержали отсоединение от Испании при явке в 43%.

Мадрид объявил референдум, организованный за счет казны, незаконным, а после попытки Каталонии 27 октября провозгласить независимость ввел в регионе прямое управление. Пучдемон и часть его министров бежали от ареста в Бельгию. Уже 3 ноября испанский суд выдал так называемый европейский ордер на их арест, по которому беглецов задержали в Бельгии, но вскоре отпустили под залог. 5 декабря Верховный суд Испании приостановил действие европейского ордера, но уже в прошлую пятницу, 23 марта, неожиданно восстановил его действие.

В мертвой точке: какими будут последствия досрочных выборов в Каталонии
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23 марта в парламенте Каталонии прошло голосование по кандидатуре нового главы регионального правительства. На досрочных выборах в парламент 21 декабря устойчивым большинством не удалось заручиться ни фракциям сторонников, ни фракциям противников независимости от Испании. Пучдемон пытался вновь выдвинуть свою кандидатуру для утверждения депутатами на пост главы женералитата, но Конституционный суд Испании запретил ему управлять регионом дистанционно, и 2 марта Пучдемон снял свою кандидатуру.

Вместо него кандидатом от избирательного блока Пучдемона «Вместе за Каталонию», крупнейшего в лагере сепаратистов, был выдвинут депутат Жорди Турулл. Первое голосование состоялось 22 марта, но Турулл не смог набрать большинство голосов, поскольку депутаты от ультралевой партии «Кандидатура народного единства» (CUP), ранее выступавшей на стороне сепаратистов, воздержались от голосования.

Второй тур был назначен на 24 марта, но днем ранее Верховный суд возобновил действие ордера на арест Пучдемона и его сторонников, среди которых оказался и Турулл. Политик был задержан, а спикер парламента Роже Торрен отменил второй тур.

Согласно статуту автономного региона Каталония, глава правительства должен быть избран парламентом в течение двух месяцев после первого голосования по утверждению в должности — чья бы кандидатура это ни была. Таким образом, сейчас у Барселоны есть время до 22 мая, чтобы избрать нового президента женералитата. В противном случае автоматически созываются досрочные выборы регионального парламента, которые должны пройти в срок от 40 до 60 дней, то есть в период с 1 по 20 июля.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: Карлес Пучдемон , Каталония , референдум о независимости , ФРГ
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