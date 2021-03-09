Европарламент лишил бывшего главу Каталонии неприкосновенности

Карло Пучдемон (Фото: Thierry Roge / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главу правительства Каталонии Карло Пучдемона, который инициировал референдум об отделении Каталонии от Испании. Об этом сообщает Reuters.

Помимо Пучдемона неприкосновенности также лишили двух бывших членов кабинета министров Каталонии: Тони Комина и Клару Понсати.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90% жителей региона проголосовали за отделение от Испании. Власти Каталонии говорили, что референдум — вынужденная мера из-за действий Мадрида, который не дает региону больше самостоятельности.



Власти Испании референдум признали незаконным. В 2019 году Верховный суд Мадрида приговорил лидеров Каталонии, которые были причастны к проведению референдума, к заключению, максимальный срок составил 13 лет. Пучдемон скрылся в Бельгии. Испания требовала экстрадиции бывшего главы Каталонии. В январе 2020 года суд Бельгии приостановил дело об экстрадиции Пучдемона, на которых испанский судья выдал международные и европейские ордера для ареста.