На выборах в Каталонии проиграли сторонники независимости

Выступающие за независимость Каталонии партии лишились большинства в местном парламенте. Победу на выборах одержала партия премьера Испании Педро Санчеса

Фото: Albert Gea / Reuters

В Каталонии 12 мая прошли досрочные парламентские выборы. По результатам обработки 99,5% бюллетеней победу одержала Социалистическая партия Каталонии (PSC) (отделение социалистической партии Испании, PSOE), представляющая премьер-министра страны Педро Санчеса.

Социалисты получили 42 места в каталонском парламенте, в то время как основные сторонники независимости «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) во главе с экс-главой региона Карлесом Пучдемоном — только 35 кресел. Каталонская левая партия (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), также поддерживающая независимость региона, по результатам выборов потеряла 13 мест в местном парламенте, заполучив только 20. Таким образом, сепаратистские силы региона потеряли контроль над парламентом (для большинства необходимо занять 68 мест), что поставило под удар каталонское движение за независимость. Впервые за 40 лет регион может возглавить лидер партии, которая не поддерживает сепаратистские настроения.

Досрочные выборы в 135-местный парламент Каталонии были назначены в марте главой женералитата Пере Арагонесом (ERC) после того, как оппозиционные партии заблокировали бюджет, предложенный его правительством меньшинства. В правящую коалицию в регионе входили ERC и Junts во главе с Карлесом Пучдемоном, который покинул этот пост в 2022 году на фоне внутренних споров, однако в преддверии этих выборов решил вернуться в политику. Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году референдума о независимости, который Мадрид объявил незаконным. Впоследствии в отношении девяти организаторов плебисцита из числа членов каталонского женералитата Верховный суд Испании вынес обвинительные приговоры: их приговорили к длительным срокам лишения свободы — от девяти до 13 лет. Суд также выпустил ордер с требованием задержать и выдать Пучдемона, который уехал в Бельгию. Однако, поскольку тот обладал иммунитетом депутата Европарламента, до экстрадиции не дошло. В марте Пучдемон заявил о намерении вернуться в Испанию после того, как испанский конгресс депутатов (нижняя палата парламента) большинством голосов одобрил так называемый закон об амнистии «для институциональной, политической и социальной нормализации в Каталонии». Его суть заключается в амнистировании лиц, которые получили сроки за попытку провести референдум о независимости. Несмотря на то, что Пучдемон возглавил Junts на выборах в Каталонии 19 мая, он до сих пор не вернулся в Испанию, и вел свою кампанию из Франции.

В любом случае социалистам еще предстоит договориться с другими партиями, чтобы получить большинство в парламенте. Наиболее жизнеспособным вариантом El Confidencial называет союз PSC с более умеренными сторонниками независимости ERC и левыми Comuns (получили шесть мест по итогам выборов). Глава каталонских социалистов Сальвадор Ильи уже заявил о своем намерении возглавить регион.

«Я беру на себя эту ответственность, и поэтому, когда будет создано бюро парламента, я выражу готовность представить свою кандидатуру на председательство в женералитате», — заявил он в штаб-квартире PSC вечером 12 мая.

Однако намерение возглавить регион высказал и находящийся все еще в изгнании Пучдемон, выступая на пресс-конференции 13 мая. По его словам, нужно создать правительство большинства из партий, выступающих за независимость, лишив такой возможности лидера социалистов.

Выборы в Каталонии сыграли также важную роль в укреплении имиджа действующего премьера Педро Санчеса, который возглавляет испанскую социалистическую рабочую партию (PSOE). В конце апреля он на пять дней уходил из публичного поля, чтобы обдумать возможность своей отставки на фоне скандала вокруг его супруги. 29 апреля Санчес объявил, что остается главой правительства страны.