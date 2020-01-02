Бельгийский суд приостановил ордер на арест Пучдемона и Тони Комина

Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина, на которых испанский судья выдал международные и европейские ордера для ареста. Об этом Пучдемон сообщил на своей странице в Twitter.

«Бельгийское правосудие признает наш иммунитет и принимает решение о приостановлении ордера на арест и экстрадицию!» — говорится в сообщении.

Рассмотрение дела об экстрадиции приостановили в связи с тем, что Пучдемон и Комин были признаны евродепутатами и получили иммунитет. В случае лишения иммунитета Европейским парламентом по запросу Верховного суда Испании процедура рассмотрения дела может быть возобновлена, сообщает издание eldiario.es.

Карлеса Пучдемона и Тони Комина избрали на выборах в Европарламент от списка каталонской коалиции Lliures per Europa («Свободные для Европы»). Для того чтобы получить мандаты, политики должны были принести присягу на верность Конституции в ЦИК Испании. Однако на церемонию присяги они так и не приехали и прислали вместо себя адвоката с заверенными нотариально актами клятвы. Избирком отказался признавать их достаточными для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании.

20 декабря 2019 года вышестоящая палата суда ЕС постановила пересмотреть вынесенное ранее решение нижестоящего органа об отклонении прошения Пучдемона и Комина, в котором они требовали принять меры, позволяющие им приступить к исполнению обязанностей евродепутатов. В тот же день им выдали временные пропуска в Европарламент.

Пучдемон обвиняется в Испании в подстрекательстве к бунту и в растрате бюджетных средств. В октябре 2017 года он бежал от ареста в Бельгию. В марте 2018 года районный суд Ноймюнстера на севере ФРГ арестовал Пучдемона по запросу Мадрида.