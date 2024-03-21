Экс-глава Каталонии Пучдемон заявил о возвращении в Испанию и политику

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон планирует вернуться в Испанию и участвовать в майских региональных выборах. Каковы шансы каталонских сепаратистов поднять новую волну борьбы за независимость региона, разбирался РБК

Карлес Пучдемон (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Экс-глава каталонского женералитата (правительства) Карлес Пучдемон после шести лет жизни в изгнании намерен вернуться в Испанию и продолжить там политическую карьеру. 21 марта на специальной конференции в Эльне (Франция) он официально подтвердил свое намерение принять участие в досрочных местных выборах в Каталонии, которые состоятся через два месяца.

Выбор места для его заявления не был случайным — именно в Эльне были напечатаны миллионы бюллетеней для прошедшего в 2017 году референдума о независимости Каталонии. И хотя, по данным сепаратистов, 90% жителей региона выразили свое желание выйти из-под власти испанской короны, Мадрид объявил плебисцит незаконным, результаты голосования не признал, и Каталония лишилась части свобод. Впервые за 39 лет действия испанской Конституции была применена 155-я статья, которая приостанавливает действие автономии и переводит все органы региональной администрации в центральное подчинение. Мадрид также направил в Каталонию дополнительные полицейские силы, которые противодействовали процессу голосования, что привело к многочисленным столкновениям.

Впоследствии в отношении девяти организаторов плебисцита из числа членов каталонского женералитата Верховный суд Испании вынес обвинительные приговоры: их приговорили к длительным срокам лишения свободы — от девяти до 13 лет. Суд также выпустил ордер с требованием задержать и выдать Пучдемона, который уехал в Бельгию. Однако, поскольку тот обладал иммунитетом депутата Европарламента, до экстрадиции не дошло.

Что происходило в отношениях Мадрида и Барселоны после 2017 года

В мае 2018 года главой женералитата стал соратник Пучдемона по партии Junts Ким Торра. Однако в 2020 году он был отстранен от должности решением Верховного суда Испании. Исполняющим обязанности главы региона стал его заместитель Пере Арагонес («Левые республиканцы Каталонии», ERC), который в мае 2021 года был официально избран главой женералитата. Он и сейчас продолжает возглавлять региональное правительство и считается более умеренным политиком, поскольку изначально выступал за провозглашение независимости региона по образцу шотландского референдума 2014 года, то есть с согласия центральных властей.

С Арагонесом Мадрид провел несколько раундов переговоров, чтобы решить судьбу неспокойного региона. Сделка была заключена на прошлой неделе. 14 марта испанский конгресс депутатов (нижняя палата парламента) большинством голосов одобрил так называемый закон об амнистии «для институциональной, политической и социальной нормализации в Каталонии». Его суть заключается в амнистировании лиц, которые получили сроки за попытку провести референдум о независимости в 2017 году, а также за организацию неофициального опроса по отделению от Испании в 2014 году.

Инициировала сделку правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) во главе с премьером страны Педро Санчесом. Она подает соглашение как попытку примирения с Барселоной. Однако, как отмечают аналитики, с помощью этого соглашения социалисты прежде всего пытались сохранить власть — Санчес пошел на компромисс с каталонцами, чтобы заручиться их поддержкой и вновь возглавить правительство после провальных для PSOE парламентских выборов прошлого года. На них она получила второе место с 31,7% (122 места в конгрессе депутатов из 350), а пришедшая первой консервативная Народная партия (PP) набрала 33% (136 мест). Сформировать правительство они не смогли. После этого PSOE активизировала переговоры с каталонскими партиями Junts и ERC. Они пошли на сделку, и в ноябре 2023 года Санчес был вновь избран премьер-министром Испании.

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После того как конгресс депутатов принял закон об амнистии, Пучдемон заявил в соцсети X (бывший Twitter), что эта сделка позволяет не просто перевернуть страницу в отношениях Мадрида и Барселоны, а исправить судебную и полицейскую ошибку в отношении политического движения. Позже он анонсировал конференцию в Эльне, отметив, что ему вместе со сторонниками «пришлось отправиться в изгнание по той же причине, из-за который они вернутся».

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова пояснила в беседе с РБК, что основной вопрос теперь заключается в том, вступит ли в силу закон об амнистии. «Теперь этот проект будет передан в верхнюю палату (сенат), где большинством обладает оппозиция (Народная партия), которая категорически против. После того как они заблокируют проект, он вернется в нижнюю палату, где его снова одобрят. Затем Народная партия обжалует это решение в Верховном суде, который, в свою очередь, может обратиться в Конституционный трибунал. То есть этот процесс может затянуться, и тогда Пучдемон не успеет вернуться в Испанию к выборам в Каталонии», — прогнозирует эксперт.

21 марта испанский Генеральный совет судебной власти (CGPJ) пришел к заключению, что закон об амнистии носит неконституционный характер.

Ждет ли Каталонию новая волна протестов

В любом случае процесс амнистирования сепаратистов запущен, и на этом фоне лидеры движения за каталонскую независимость стараются мобилизовать своих сторонников в регионе. Генеральный секретарь Junts Жорди Турулл заявил в интервью газете Ara, что возвращение Пучдемона ознаменует собой возобновление движения региона к независимости.

«В отличие от ситуации, сложившейся в 2017 году, Пучдемон вряд ли сможет участвовать в предвыборной кампании лично, но в любом случае сможет принять участие в дебатах об инвеституре (процедура, с помощью которой парламент утверждает работу правительства. — РБК). Вероятно, после его возвращения начнется реорганизация движения за независимость», — заявил РБК историк, один из идеологов движения сторонников Пучдемона «Национальный призыв к Республике» (CNxR) Агусти Коломинес. По его словам, ни один из амнистированных политиков не собирается отказываться от своих взглядов на будущее Каталонии.

Адвокат Пучдемона Гонсало Бойе заверил: если его подопечный сможет стать главой женералитета, он готов к риску ареста на границе Испании. Тем не менее эксперты считают, что даже если Верховный суд поднимет вопрос о неконституционности Закона об амнистии, против Пучдемона и его сторонников не будут приняты судебные меры, препятствующие их возвращению в Испанию.

В то же время, согласно свежему опросу Центра исследований общественного мнения женералитата (CEO), среди населения Каталонии сепаратистские настроения уже не столь популярны. На майских выборах вероятнее всего победу одержат местные социалисты из PSC, которые получат от 35 до 42 мест в каталонском парламенте. Junts с 24-29 местами придется побороться за второе место с ныне правящими в регионе левыми из ERC, которым пророчат от 26 до 32 кресел. При этом 51% опрошенных не поддерживает независимость региона, в то время как 42% называют себя сторонниками этой идеи.

Екатерина Черкасова отметила в беседе с РБК, что часть каталонцев все еще воспринимают Пучдемона как героя, однако они не в большинстве. «Стоит отметить, что скорее протесты разольются по всей Испании из-за Закона об амнистии, который выводит за рамки правового поля определенные группы граждан. Против этого закона голосовали не только представители Народной партии, но и многие общественники и даже представители правящей PSOE. Что касается настроений в регионе, то общество глубоко расколото, но все же стремление к независимости — не преобладающая тенденция», — заключила эксперт.