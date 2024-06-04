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Военная операция на Украине ,  
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Гаврилов заявил, что Запад предупредили о последствиях поставок F-16

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Военная операция на Украине

Москва предупредила западные страны о последствиях, которые могут повлечь за собой поставки Украине истребителей F-16.

Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.

Он напомнил, что такие самолеты являются носителями ядерного оружия. «Это очень серьезный вопрос, и об этом «непартнеров» предупредили», — подчеркнул Гаврилов.

Дания в середине мая объявила о планах передать истребители Украине «в ближайшие месяцы». Бельгия позднее сообщила, что первые из 30 обещанных самолетов Киеву отправят до конца года.

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Политика
Истребитель F-16

Москва осуждает военную помощь Киеву. Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что Россия будет воспринимать передачу Украине F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Президент Владимир Путин говорил, что самолеты будут гореть, как и другая поставляемая Западом техника.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения.

Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

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Теги
F-16 Украина ВСУ поставки оружия
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