Гаврилов заявил, что Запад предупредили о последствиях поставок F-16
Москва предупредила западные страны о последствиях, которые могут повлечь за собой поставки Украине истребителей F-16.
Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.
Он напомнил, что такие самолеты являются носителями ядерного оружия. «Это очень серьезный вопрос, и об этом «непартнеров» предупредили», — подчеркнул Гаврилов.
Дания в середине мая объявила о планах передать истребители Украине «в ближайшие месяцы». Бельгия позднее сообщила, что первые из 30 обещанных самолетов Киеву отправят до конца года.
Москва осуждает военную помощь Киеву. Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что Россия будет воспринимать передачу Украине F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Президент Владимир Путин говорил, что самолеты будут гореть, как и другая поставляемая Западом техника.
F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения.
Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.
Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении
2 млрд руб.
Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности
Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года
Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео
Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности
Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества
Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз
Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры
Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами
Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба