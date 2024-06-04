Гаврилов заявил, что Запад предупредили о последствиях поставок F-16

Москва предупредила западные страны о последствиях, которые могут повлечь за собой поставки Украине истребителей F-16.

Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.

Он напомнил, что такие самолеты являются носителями ядерного оружия. «Это очень серьезный вопрос, и об этом «непартнеров» предупредили», — подчеркнул Гаврилов.

Дания в середине мая объявила о планах передать истребители Украине «в ближайшие месяцы». Бельгия позднее сообщила, что первые из 30 обещанных самолетов Киеву отправят до конца года.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что Россия будет воспринимать передачу Украине F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Президент Владимир Путин говорил, что самолеты будут гореть, как и другая поставляемая Западом техника.