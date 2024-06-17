Медведев заявил об укреплении межбанковской кооперации в БРИКС

Медведев: Вьетнам и еще десятки других стран хотят присоединиться к БРИКС

Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Санкции не мешают развитию России и укреплению ее взаимоотношений с партнерами по БРИКС, сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Мы работаем над укреплением межбанковской кооперации, что особенно важно в период, когда санкции применяются», — сказал он на пленарном заседании международного межпартийного форума «Единой России».

По словам Медведева, санкции, которые «измеряются тысячами», не мешают России развиваться и укреплять отношения с партнерами по БРИКС. «Мы уделяем особое внимание трансформации системы международных расчетов и расширению использования национальных валют во взаимной торговле», — добавил он.

Другими важными направлениями являются торговля, культура и технологии, отметил Медведев. Он добавил, что к БРИКС хотят присоединиться несколько десятков других стран, в том числе Таиланд и Вьетнам.

США 12 июня расширили санкции против России: новые ограничения затронули в том числе финансовую инфраструктуру. После этого Мосбиржа остановила торги валютными парами с долларом и евро. Москва считает санкции незаконными.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал доллар «токсичной» валютой и отметил рост расчетов в рублях и национальных валютах. По данным Центробанка, за последние два года доля расчетов Москвы со странами БРИКС в нацвалютах выросла с 26 до 85%.