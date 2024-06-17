Медведев заявил об укреплении межбанковской кооперации в БРИКС
Санкции не мешают развитию России и укреплению ее взаимоотношений с партнерами по БРИКС, сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
«Мы работаем над укреплением межбанковской кооперации, что особенно важно в период, когда санкции применяются», — сказал он на пленарном заседании международного межпартийного форума «Единой России».
По словам Медведева, санкции, которые «измеряются тысячами», не мешают России развиваться и укреплять отношения с партнерами по БРИКС. «Мы уделяем особое внимание трансформации системы международных расчетов и расширению использования национальных валют во взаимной торговле», — добавил он.
Другими важными направлениями являются торговля, культура и технологии, отметил Медведев. Он добавил, что к БРИКС хотят присоединиться несколько десятков других стран, в том числе Таиланд и Вьетнам.
США 12 июня расширили санкции против России: новые ограничения затронули в том числе финансовую инфраструктуру. После этого Мосбиржа остановила торги валютными парами с долларом и евро. Москва считает санкции незаконными.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал доллар «токсичной» валютой и отметил рост расчетов в рублях и национальных валютах. По данным Центробанка, за последние два года доля расчетов Москвы со странами БРИКС в нацвалютах выросла с 26 до 85%.
Объединение БРИКС было основано в 2006 году. Изначально его участниками были Бразилия, Россия, Индия и Китай (блок назывался БРИК). В 2010 году к организации присоединилась ЮАР, после чего она получила свое нынешнее название.
1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения, образованное из первых букв первых пяти стран-членов, решили не менять.
Планировала вступить в БРИКС Аргентина, но новый президент страны Хавьер Милей в конце 2023 года объявил об отказе от этого шага. Возможность вступления в блок рассматривают и другие страны, в том числе Таиланд, Венесуэла и Белоруссия.
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