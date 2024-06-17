 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Война санкций ,  
0 

Медведев заявил об укреплении межбанковской кооперации в БРИКС

Медведев: Вьетнам и еще десятки других стран хотят присоединиться к БРИКС
Сюжет
Война санкций
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Санкции не мешают развитию России и укреплению ее взаимоотношений с партнерами по БРИКС, сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Мы работаем над укреплением межбанковской кооперации, что особенно важно в период, когда санкции применяются», — сказал он на пленарном заседании международного межпартийного форума «Единой России».

По словам Медведева, санкции, которые «измеряются тысячами», не мешают России развиваться и укреплять отношения с партнерами по БРИКС. «Мы уделяем особое внимание трансформации системы международных расчетов и расширению использования национальных валют во взаимной торговле», — добавил он.

Другими важными направлениями являются торговля, культура и технологии, отметил Медведев. Он добавил, что к БРИКС хотят присоединиться несколько десятков других стран, в том числе Таиланд и Вьетнам.

Набиуллина назвала долю расчетов России с БРИКС в нацвалютах
Экономика
Фото:Mario Tama / Getty Images

США 12 июня расширили санкции против России: новые ограничения затронули в том числе финансовую инфраструктуру. После этого Мосбиржа остановила торги валютными парами с долларом и евро. Москва считает санкции незаконными.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал доллар «токсичной» валютой и отметил рост расчетов в рублях и национальных валютах. По данным Центробанка, за последние два года доля расчетов Москвы со странами БРИКС в нацвалютах выросла с 26 до 85%.

Объединение БРИКС было основано в 2006 году. Изначально его участниками были Бразилия, Россия, Индия и Китай (блок назывался БРИК). В 2010 году к организации присоединилась ЮАР, после чего она получила свое нынешнее название.

1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения, образованное из первых букв первых пяти стран-членов, решили не менять.

Планировала вступить в БРИКС Аргентина, но новый президент страны Хавьер Милей в конце 2023 года объявил об отказе от этого шага. Возможность вступления в блок рассматривают и другие страны, в том числе Таиланд, Венесуэла и Белоруссия.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев БРИКС санкции против России
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Таиланд официально уведомил Москву о намерении вступить в БРИКС
Политика
Путин заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы
Экономика
Как устроен прогрессивный подоходный налог в странах БРИКС
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Грайворон Политика, 10:18
Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск Политика, 10:17
Акции «Мать и Дитя» подскочили на 10% на первых торгах после конвертации Инвестиции, 10:10
Ликсутов анонсировал кешбэк при оплате через СБП в столичном транспорте Город, 10:09
Китайский пенсионер нашел среди выброшенных книг «военные секреты» Общество, 10:06
Пришлось попрощаться: как компании справляются с проблемами удаленки Pro, 10:04
АвтоВАЗ анонсировал старт продаж Lada в Дубае Авто, 10:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Курс биткоина снизился до $66 тыс. Крипто, 10:02
Алексей Чекунков — о «замещении бизнесменов» и патриотическом социализме Политика, 10:01
На похоронах вице-президента Малави насмерть сбили четырех человек Общество, 10:01
ФСБ задержала пробывшего в розыске 12 лет экс-чиновника Минсельхоза Политика, 09:56
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 09:55
Москвичам порекомендовали сменить машины на метро из-за ливня Общество, 09:47
Медведев заявил об укреплении межбанковской кооперации в БРИКС Политика, 09:41