Лавров заявил, что в БРИКС появится категория стран-партнеров

На рассмотрении в БРИКС находятся порядка 30 обращений от разных стран, предлагающих установить разные формы сотрудничества, уточнил Лавров. Последнее расширение группы состоялось 1 января 2024 года

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

В БРИКС будет утверждена категория стран-партнеров, заявил глава МИД Сергей Лавров «Первому каналу» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Эта категория должна быть представлена в своих деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать», — отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Лаврова, на рассмотрении в БРИКС находятся порядка 30 обращений от разных государств, которые предлагают установить различные формы сотрудничества. Россия, как председатель БРИКС, уделяет «огромное внимание тому, чтобы новички притерлись к уже сложившимся формам работы, традициям [объединения]», — говорит министр. Он подчеркнул, что процесс происходит очень гладко, а «все возникающие и неизбежные вопросы решаются нормально».

Содружество учредили в июне 2006 года на ПМЭФ с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Первоначально организация называлась БРИК по первым буквам стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). С 2009 года правительства стран ежегодно встречаются на официальных саммитах. Южная Африка присоединилась к объединению в 2011 году, с тех пор появилось название БРИКС.

В августе 2023 года БРИКС пригласила Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет, Иран, Аргентину и Эфиопию присоединиться к группе с 1 января 2024 года. Аргентина планировала вступить, но новый президент страны Хавьер Милей в конце 2023 года сообщил об отказе от участия страны в объединении.

Министр торговли Саудовской Аравии Маджид бин Абдулла Аль-Касаби говорил в январе, что официально страна пока не присоединилась к БРИКС. Однако в феврале замглавы МИД России Сергей Рябков утверждал, что Эр-Рияд вошел в объединение с 1 января. Все остальные страны, которые получили приглашения, присоединились к БРИКС. Название объединения решили не менять.

Возможность вступления в блок рассматривают и другие страны. В конце мая правительство Таиланда одобрило проект письма о намерениях страны стать членом БРИКС. 4 июня глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании Анкары присоединиться к объединению. По его словам, БРИКС является «хорошей альтернативой» ЕС, кандидатом в члены которого Турция является с 1999 года.