Матвиенко поддержала приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). По ее словам, это будет означать и заморозку выплат.
С таким предложением на пленарном заседании выступил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он сообщил, что в пятницу МИД России передал ноту от румынского ведомства о том, что никому из членов российской делегации не выдадут визы. Сенатор обвинил ПА ОБСЕ в «тотальной украинизации повестки».
«Предлагаем приостановить участие российской делегации в работе ПА ОБСЕ. Позиция Совета Федерации согласована с коллегами из Госдумы. Предлагается к следующему пленарному заседанию нашей палаты, к 3 июля, подготовить и вынести на ваше рассмотрение проект решения Совета Федерации о приостановке участия российских парламентариев в работе ПА ОБСЕ», — сказал Джабаров.
Спикер в ответ назвала ассамблею «полностью ангажированной». «Как можно обсуждать безопасность европейскую без участия Российской Федерации?» — спросила она.
По ее словам, Россия долгое время терпела и убеждала, но «последний пример, когда Румыния отказала в выдаче виз национальной делегации — это та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение». От приостановки участия России в деятельности ПА ОБСЕ потеряет только сама ассамблея, уверена она.
«Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим такое поручение комитету отработать с коллегами из Госдумы и подготовить такое решение о приостановке нашего участия и соответственно о приостановке выплат в Парламентскую ассамблею ОБСЕ со стороны Российской Федерации», — заявила Матвиенко.
Парламентарий выразила надежду, что «временное помутнение мозгов рано или поздно все равно пройдет» и в ОБСЕ осознают, что только с участием российской стороны «можно говорить о равной неделимой безопасности для каждого государства в целом и для европейской безопасности».
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