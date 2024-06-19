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Политика ,  
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Матвиенко поддержала приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости
Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). По ее словам, это будет означать и заморозку выплат.

С таким предложением на пленарном заседании выступил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он сообщил, что в пятницу МИД России передал ноту от румынского ведомства о том, что никому из членов российской делегации не выдадут визы. Сенатор обвинил ПА ОБСЕ в «тотальной украинизации повестки».

«Предлагаем приостановить участие российской делегации в работе ПА ОБСЕ. Позиция Совета Федерации согласована с коллегами из Госдумы. Предлагается к следующему пленарному заседанию нашей палаты, к 3 июля, подготовить и вынести на ваше рассмотрение проект решения Совета Федерации о приостановке участия российских парламентариев в работе ПА ОБСЕ», — сказал Джабаров.

Спикер в ответ назвала ассамблею «полностью ангажированной». «Как можно обсуждать безопасность европейскую без участия Российской Федерации?» — спросила она.

По ее словам, Россия долгое время терпела и убеждала, но «последний пример, когда Румыния отказала в выдаче виз национальной делегации — это та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение». От приостановки участия России в деятельности ПА ОБСЕ потеряет только сама ассамблея, уверена она.

«Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим такое поручение комитету отработать с коллегами из Госдумы и подготовить такое решение о приостановке нашего участия и соответственно о приостановке выплат в Парламентскую ассамблею ОБСЕ со стороны Российской Федерации», — заявила Матвиенко.

Парламентарий выразила надежду, что «временное помутнение мозгов рано или поздно все равно пройдет» и в ОБСЕ осознают, что только с участием российской стороны «можно говорить о равной неделимой безопасности для каждого государства в целом и для европейской безопасности».

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