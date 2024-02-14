Лавров: вопрос о выходе России из ОБСЕ висит в воздухе, но пока не обсуждался

Лавров заявил о «висящем в воздухе» вопросе выхода из ОБСЕ

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ (Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press)

Вопрос о выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не обсуждался, хотя и висит в воздухе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Насчет выхода из ОБСЕ — этот вопрос пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники — это другой вопрос, и здесь, конечно, их позицию надо учитывать в полной мере», — сказал он (цитата по ТАСС).

Лавров назвал возмутительными попытки западных стран лишить голоса российскую делегацию в Парламентской ассамблее ОБСЕ, в том числе отказ выдать визы дипломатам из России.

В апреле 2023 года Россия приостановила выплату взносов в ПА ОБСЕ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в организации препятствуют работе российской делегации и Москва «не должна платить за то, в чем не участвует».

В ассамблее 14 февраля сообщили РБК, что российские парламентарии отказались участвовать в предстоящем зимнем заседании ПА — оно пройдет 22–23 февраля в Вене.

О том, что российские парламентарии не будут участвовать в зимнем заседании в Вене, сообщил 8 февраля заместитель постпреда России при организации Александр Волгаре.

Москва не видит «добавленной стоимости в бесплодных дебатах, участники которых <...> будут упражняться в русофобии и сквернословии, а не заниматься поиском решений накопившихся проблем», — заявил он.