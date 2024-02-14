 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Лавров заявил о «висящем в воздухе» вопросе выхода из ОБСЕ

Лавров: вопрос о выходе России из ОБСЕ висит в воздухе, но пока не обсуждался
Сюжет
Война санкций
Заседание&nbsp;Совета министров иностранных дел ОБСЕ
Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ (Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press)

Вопрос о выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не обсуждался, хотя и висит в воздухе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Насчет выхода из ОБСЕ — этот вопрос пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники — это другой вопрос, и здесь, конечно, их позицию надо учитывать в полной мере», — сказал он (цитата по ТАСС).

Лавров назвал возмутительными попытки западных стран лишить голоса российскую делегацию в Парламентской ассамблее ОБСЕ, в том числе отказ выдать визы дипломатам из России.

Госдума рассмотрит приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ
Политика
Фото:osce.org

В апреле 2023 года Россия приостановила выплату взносов в ПА ОБСЕ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в организации препятствуют работе российской делегации и Москва «не должна платить за то, в чем не участвует».

В ассамблее 14 февраля сообщили РБК, что российские парламентарии отказались участвовать в предстоящем зимнем заседании ПА — оно пройдет 22–23 февраля в Вене.

О том, что российские парламентарии не будут участвовать в зимнем заседании в Вене, сообщил 8 февраля заместитель постпреда России при организации Александр Волгаре.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Москва не видит «добавленной стоимости в бесплодных дебатах, участники которых <...> будут упражняться в русофобии и сквернословии, а не заниматься поиском решений накопившихся проблем», — заявил он.

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?
Теги
Персоны
Сергей Лавров ОБСЕ Россия
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
В ПА ОБСЕ рассказали об отказе России участвовать в работе ассамблеи
Политика
Госдума рассмотрит приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ
Политика
Бюджет ОБСЕ на 2024 год примут без упоминаний конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 13 фев, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 13 фев, 16:24
Борисов заявил, что для российского SpaceX не нужен «пендель» Технологии и медиа, 15:39
В Пушкинском музее оценили картины из завещанной Путину коллекции Общество, 15:32
За фасадом: почему голливудский актер Уилл Смит годами испытывал страх Pro, 15:27
Двухлетняя девочка получила ожоги лица после лечения паром над картошкой Общество, 15:26
В ВСУ заявили о запасных путях снабжения Авдеевки Политика, 15:15
Приток средств в биткоин-ETF достиг рекордных $631 млн за один день Крипто, 15:11
Сборная России по футболу проведет матч с Парагваем в Москве Спорт, 15:07
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Принцип единого окна: как свести к минимуму количество рабочих чатов РБК и МойОфис, 15:05
Бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в госсобственность Бизнес, 15:01
В Петербурге женщине дали 10 лет колонии за поджог военкомата Политика, 14:59
Украинский борец отказался от фото на пьедестале с россиянином на ЧЕ Спорт, 14:59
Как устроены дизайн-команды самых именитых продуктовых компаний в мире Pro, 14:57
Аутсайдер КХЛ прервал серию поражений из 11 матчей Спорт, 14:56
В Москве в мороз забил фонтан. Видео Общество, 14:56