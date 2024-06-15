Румыния отказала РФ и Белоруссии в участии в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ

Румыния отказала России и Белоруссии в участии в сессии ПА ОБСЕ

Дворец Парламента Румынии, место проведения сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

Власти Румынии не допустили Россию и Белоруссию к участию в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает портал News.ro со ссылкой на заявление пресс-секретаря румынского МИДа Раду Филипа.

Заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. Запретительные меры коснутся всех членов российской и белорусской делегаций, парламентариев и технический персонал.

«Решение румынской стороны основано на последовательной позиции Румынии по отношению к России в условиях продолжающейся агрессивной войны против Украины. Решение также направлено против Белоруссии, которая является сторонницей войны», — заявил Филип.

Ранее об отказе Бухареста допустить Москву к участию в сессии ассамблеи сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам Карасина, румынская сторона сделала «вклад в разрушение некогда полезной для сотрудничества в Европе организации».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе существует с 1973 года. В нее входят 57 государств Азии, Европы и Северной Америки — в их числе Великобритания, Германия, Канада, Казахстан, Россия, США, Турция, Украина, Франция. В сфере компетенции ОБСЕ — предотвращение конфликтов, содействие экономическому развитию, обеспечение устойчивого использования природных ресурсов и соблюдение полного уважения прав человека и основных свобод.

В феврале российская делегация отказалась участвовать в Парламентской ассамблее ОБСЕ, которая состоялась 22–23 февраля в Вене. По словам заместителя постпреда России при организации Александра Волгарева, решение принято из-за отказа от диалога внутри организации. По его словам, в ходе подобных встреч, которые ранее прошли в Ванкувере и Ереване, участники делегаций «упражнялись в русофобии и сквернословии» вместо решения накопившихся проблем.