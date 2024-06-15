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Политика ,  
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Румыния отказала в выдаче виз российской делегации на ПА ОБСЕ

Сенатор Карасин: Румыния не выдаст россиянам визы на ассамблею ОБСЕ

Власти Румынии отказали в выдаче виз российской делегации для посещения сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в Бухаресте, сообщил сенатор, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем телеграм-канале.

«В наш адрес, страны-соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии», — уточнил Карасин. В документе говорится, что, с учетом «российской агрессии против Украины», ни одному из членов делегации России не выдадут визу и не разрешат въезд в страну.

«Вы вносите свой вклад в разрушение этой некогда полезной для сотрудничества в Европе организации. Мы, конечно же, будем это помнить», — отметил сенатор.

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Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе существует с 1973 года. В нее входят 57 государств Азии, Европы и Северной Америки — в их числе Великобритания, Германия, Канада, Казахстан, Россия, США, Турция, Украина, Франция. В сфере компетенции ОБСЕ — предотвращение конфликтов, содействие экономическому развитию, обеспечение устойчивого использования природных ресурсов и соблюдение полного уважения прав человека и основных свобод.

В феврале секретариат ассамблеи рассказал РБК, что российские парламентарии отказались участвовать в зимнем заседании ПА ОБСЕ. На ежегодной сессии в июле 2022 года, которая проходила в Бирмингеме, парламентарии не присутствовали из-за запрета на поездки в Соединенное Королевство; по той же причине их не было на осенней встрече в Польше, отметили в секретариате. На осенней встрече ОБСЕ в 2023 году, которая прошла в Ереване, Россия также отказалась присутствовать.

В августе 2023 года в интервью «Известиям», отвечая на вопрос, обсуждают ли в российском руководстве выход из организации, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил: «Нет, подобных дискуссий нет. И процедур выхода из организации нет».

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Теги
Румыния ПА ОБСЕ ОБСЕ визы

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