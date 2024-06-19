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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения и Турция договорились уладить отношения

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Пашинян и Эрдоган обменялись поздравлениями и «подчеркнули свою политическую волю» урегулировать отношения без предварительных условий, сообщили в Ереване
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Казаков / пресс-служба президента России / ТАСС)

Армения и Турция должны полностью урегулировать отношения без любых предварительных условий, о готовности работать в этом направлении заявили во время разговора армянский премьер Никол Пашинян и турецкий президент Реджеп Тайип Эпдоган. Об этом пишет Armenpress со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Политики признали важность продолжения встреч спецпредставителей по этому вопросу.

Пашинян и Эрдоган обменялись поздравлениями в связи с наступающими праздниками — Курбан-Байрамом и Преображением Иисуса Христа, а затем Эрдоган выразил соболезнования из-за наводнения в северной части Армении.

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Фото:Григорий Печорин / РИА Новости

Армянский лидер ранее подчеркивал необходимость прекращения вражды с Турцией и Азербайджаном. Он уверен в неспособности Москвы быть гарантом безопасности для республики «из-за событий на Украине» и считает задачу российских миротворцев проваленной. Зависимость от России в сфере безопасности Пашинян назвал ошибкой.

На Кавказе устанавливается «новый порядок», говорил Эрдоган. «Пора отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать исходя из реалий времени, чем из сфабрикованных историй, не имеющих никакой связи с реальностью. Теперь Пашинян это тоже понимает», — полагает он.

МИД России в ответ заявлял, что российские миротворцы «эффективно выполняют свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе», и выражал протест Армении из-за недружественных заявлений.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция Армения Никол Пашинян Реджеп Тайип Эрдоган
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Эрдоган Реджеп Тайип фото

Эрдоган Реджеп Тайип

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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