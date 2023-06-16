Матвиенко заявила об исчерпании лимита терпения в вопросе зерновой сделки

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Зерновая сделка находится в тупике, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко «Интерфаксу» на ПМЭФ.

«Модернизировать эту сделку невозможно, и в этих условиях, я считаю, продлевать ее тоже невозможно, потому что лимит нашего терпения и желания ее реализовать исчерпан», — сказала она.

Сейчас российская сторона продолжает работу, «чтобы убедить все-таки выполнить в полном объеме эту сделку и предотвратить продовольственный кризис», но в сложившейся ситуации «нужны другие форматы и другие подходы», считает политик. «Из пяти пунктов зерновой сделки три так и не выполнены. Я имею в виду подключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей для сельхозтехники и другие», — уточнила Матвиенко.

Она поблагодарила ООН и ее генсека Антониу Гутерриша за приложенные усилия.

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. Соглашение состоит из двух частей: первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Сделку несколько раз продлевали, последний раз — до 17 июля.

15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не видят «особо позитивных перспектив» продления сделки.

Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский говорил, что у Киева есть план «б» по продолжению экспорта зерна на случай, если Москва выйдет из соглашения. По словам Сольского, украинское правительство готово предложить страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки — уже без участия России.