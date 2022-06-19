Рада поддержала запрет на российскую музыку
Верховная рада Украины одобрила запрет на российскую музыку в украинских медиа и общественных местах, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram.
За запрет проголосовали 303 парламентария из 450, уточнил он.
В конце мая депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в Раду законопроект, запрещающий публичное исполнение российской музыки, а также гастроли российских исполнителей. Согласно инициативе, не разрешается воспроизведение фонограмм, видео и музыкальных клипов, которые «содержат зафиксированное исполнение музыкального недраматического произведения с текстом, осуществленное певцом (певицей), который есть или был в любой период после 1991 года гражданином [России]».
Исключение сделали для произведений исполнителей, которые в настоящее время или на момент смерти были гражданами Украины или не имели гражданства.
До этого Министерство культуры и информационной политики подготовило санкционный список российских исполнителей, актеров, режиссеров и журналистов, в который вошли в том числе Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Тимати (Тимур Юнусов), Владимир Машков, Марат Башаров, Никита Михалков. Украинские власти считают, что они поддерживают российскую военную операцию.
Помимо этого парламент запретил ввоз и распространение книг и другой издательской продукции из России, с «временно оккупированных территорий Украины» и из Белоруссии (306 поддержали). В середине марта украинский Государственный комитет телевидения и радиовещания наложил запрет на ввоз и распространение российской издательской продукции.
На Украине в школах решили отказаться от изучения произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого, Михаила Булгакова, а произведения Николая Гоголя перенесут в раздел украинской литературы.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал это решение «еще одним подтверждением глупости киевского режима».