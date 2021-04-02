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Политика ,  
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Глава Минкультуры Украины поспорил о национальности Гоголя

Министр культуры Украины Александр Ткаченко причислил Николая Гоголя к известным украинским писателям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не хочу расписывать его литературный талант или влияние на украинскую культуру. Все это мы учили в школе, некоторые в вузах <...> Но сейчас хочу поговорить о его украинскости», — написал Ткаченко.

Глава Минкультуры считает, что Гоголя «принудительно записали в русские». «И только за то, что он писал на русском», — отметил он.

По его словам, в действительности писатель был выходцем
из «украинского казацкого дворянского рода Гоголей-Яновских», его предок — гетман Правобережной Украины Остап Гоголь.

Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля (20 марта по старому стилю) 1809 года в Великих Сорочинцах Миргородского уезда Полтавской губернии, а умер 4 марта (21 февраля) 1852 года в Москве.

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В конце марта МИД Украины обвинил Москву в «манипулятивном и дерзком посягательстве» на наследие Тараса Шевченко после того, как в Россотрудничестве назвали его русско-украинским поэтом. Дипломаты заявили, что «национальная самоидентификация» Шевченко, «непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины», а также за освобождение страны «из-под гнета России», не может вызывать сомнение. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что отвергают «любые российские нарративы о Тарасе Шевченко».

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