В Раде предложили запретить публичное исполнение российской музыки

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Депутаты украинской президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект, запрещающий публичное исполнение российской музыки, а также гастроли российских исполнителей. Инициатива предусматривает запрет на воспроизведение любого звукового сопровождения, кроме информации о поездке, в салонах общественного транспорта, и запрещает таксистам включать музыку без согласия пассажиров.

«Запретить публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное воспроизведение фонограмм, видео и музыкальных клипов, которые содержат зафиксированное исполнение музыкального недраматического произведения с текстом, осуществленное певцом (певицей), который есть или был в любой период после 1991 года гражданином [России]», — говорится в пояснительной записке.

Исключение составляют произведения исполнителей, которые в настоящее время или на момент смерти были гражданами Украины или не имели гражданства. При этом авторы законопроекта предлагают составить перечень российских исполнителей, которые «не поддерживают агрессию против Украины».

Также инициатива предполагает увеличение ротации песен на украинском языке до 40%, а доли передач на государственном языке — до 75%.

В конце марта Министерство культуры и информационной политики Украины подготовило санкционный список с российскими певцами, музыкантами, актерами и журналистами, которые, как утверждается, поддержали военную операцию России. Ведомство не указало, какие именно санкции будут введены против перечисленных в списке россиян.

В перечень вошли российские исполнители Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Тимати (Тимур Юнусов). Среди актеров указаны Дмитрий Харатьян, Владимир Машков, Марат Башаров, Яна Поплавская и Дмитрий Певцов. Также в списке указан режиссер Никита Михалков.

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В санкционный список также внесены журналистка «России 1» Наиля Аскер-заде, ведущий телеканала «Звезда» Алексей Гудошников, главред агентства Regnum Модест Колеров, журналист и депутат Мосгордумы Роман Бабаян, а также политолог и бывший главред телеканала «Царьград» Александр Дугин.