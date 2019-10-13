Путин сообщил о своем отношении к твитам Трампа

Президент Владимир Путин не читает публикаций американского лидера Дональда Трампа в социальной сети Twitter, но считает его мнение важным для мира. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалам Al Arabia, Sky News Arabia и RT Arabic.

«У меня нет никакого Twitter, и я не слежу за этим. Но, конечно, время от времени мне сообщают мнение президента Соединенных Штатов, которое важно и всегда имеет значение для мира в целом», — ответил Путин на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп активно пользуется Twitter, публикуя десятки постов в день. На его аккаунт подписаны 65,7 млн человек.

В ходе интервью Путин, комментируя нападение на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил, что российская разведка не знает, кто был инициатором атаки, и попросил «не назначать» виновных преждевременно.