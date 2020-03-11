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Путин сообщил об обращении к Трампу по имени

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обращаются друг к другу по имени. Об этом российский лидер сообщил в интервью ТАСС.

«Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — рассказал Путин. При этом глава государств не смог сказать, с кем из американских лидеров, с которыми он успел пообщаться во время пребывания на посту президента, ему было наиболее комфортно.

«У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения», — отметил он. При этом, по словам Путина, он не был согласен с президентом США Бараком Обамой, который во время президентства говорил, что американцы — особая нация, у которой есть эксклюзивные права.

«Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами», — указал президент.

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В последний раз Путин и Трамп встречались в июне прошлого года на полях саммита G20 в Осаке. Лидеры обсудили контроль за вооружениями, а также конфликты на Украине, в Сирии и политический кризис в Венесуэле. Кроме того, Путин пригласил Трампа на парад Победы в Москве в 2020 году. Перед этим лидеры также несколько раз встречались на полях международных форумов, а в июле 2018 года провели двусторонний саммит в Хельсинки.

10 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил об отказе Трампа приехать в Москву на парад Победы в мае.

Теги: Владимир Путин, США, Дональд Трамп
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