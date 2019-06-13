Путин описал отношения России и США фразой «все хуже и хуже»

Отношения Москвы и Вашингтона деградируют. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир». По его словам, отношения двух стран становятся «все хуже и хуже».

Президент надеется, что Россия и США смогут выйти на «какие-либо решения» после саммита G20 в Осаке, который пройдет 27-28 июня. «Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует», — сказал Путин.

В середине мая президент США Дональд Трамп заявлял о намерении встретиться в Японии с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Источники РБК и «Коммерсанта» сообщали, что Вашингтон предложил российской стороне организовать встречу Путина с Трампом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно говорил о возможной встрече двух лидеров на саммите G20. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что идея встречи Путина и Трампа в Осаке висит в воздухе, но пока не конкретизирована.