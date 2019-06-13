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Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Путин описал отношения России и США фразой «все хуже и хуже»

Отношения Москвы и Вашингтона деградируют. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир». По его словам, отношения двух стран становятся «все хуже и хуже».

Президент надеется, что Россия и США смогут выйти на «какие-либо решения» после саммита G20 в Осаке, который пройдет 27-28 июня. «Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует», — сказал Путин.

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Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной

В середине мая президент США Дональд Трамп заявлял о намерении встретиться в Японии с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Источники РБК и «Коммерсанта» сообщали, что Вашингтон предложил российской стороне организовать встречу Путина с Трампом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно говорил о возможной встрече двух лидеров на саммите G20. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что идея встречи Путина и Трампа в Осаке висит в воздухе, но пока не конкретизирована.

Теги: Владимир Путин
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