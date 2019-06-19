Зеленский оценил выводы из доклада о крушении Boeing в Донбассе

Зеленский оценил выводы из доклада о крушении Boeing в Донбассе

Президент Украины назвал крушение лайнера Malaysia Airlines в Донбассе «дерзким убийством невиновных» людей. Он высказал пожелание, чтобы перед судом предстало большее количество людей

Владимир Зеленский (Фото: Серг Гловный / ZUMA Wire / ТАСС)

Владимир Зеленский приветствовал результаты расследования о крушении Boeing в Донбассе, говорится в сообщении официального Twitter администрации президента Украины. Глава государства выразил надежду, что причастные к катастрофе предстанут перед судом.

На скамье подсудимых должны оказаться не только «те, кому СБУ объявила сегодня подозрение», но и люди, которые виновны «в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин», указано в сообщении.

Лайнер Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в июле 2014 года. Его обломки найдены на территории самопровозглашенной ДНР. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Это граждане Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии.