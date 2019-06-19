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NVIDIA $205 (+34,11%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Зеленский оценил выводы из доклада о крушении Boeing в Донбассе
Президент Украины назвал крушение лайнера Malaysia Airlines в Донбассе «дерзким убийством невиновных» людей. Он высказал пожелание, чтобы перед судом предстало большее количество людей
Владимир Зеленский (Фото: Серг Гловный / ZUMA Wire / ТАСС)

Владимир Зеленский приветствовал результаты расследования о крушении Boeing в Донбассе, говорится в сообщении официального Twitter администрации президента Украины. Глава государства выразил надежду, что причастные к катастрофе предстанут перед судом.

На скамье подсудимых должны оказаться не только «те, кому СБУ объявила сегодня подозрение», но и люди, которые виновны «в дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин», указано в сообщении.

Лайнер Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в июле 2014 года. Его обломки найдены на территории самопровозглашенной ДНР. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Это граждане Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии.

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Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея

19 июня международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17. Речь идет о гражданах России Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

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Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы намерены арестовать Харченко. По данным нидерландского следствия, он находится на территории Восточной Украины, неподконтрольной Киеву.

Российский МИД заявил, что выводы о крушении Boeing не вызывают ничего, кроме сожаления. Москва считает, что выводы международных расследователей являются голословными и дискредитируют Россию.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Владимир Зеленский, MH17, Донбасс, Boeing
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