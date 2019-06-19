Луценко пообещал арестовать подозреваемого по делу MH17

Из четырех подозреваемых, имена которых назвала следственная группа в Нидерландах, гражданин Украины только один — Леонид Харченко. Остальные названы российскими гражданами

Юрий Луценко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Правоохранительные органы Украины намерены арестовать Леонида Харченко — единственного гражданина Украины среди подозреваемых по делу о крушении малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году, заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко, передает «Интерфакс-Украина».

«Если мы будем успешными, мы организуем заседание суда в Нидерландах и в соответствии с нашим международным соглашением между Украиной и Нидерландами выполним решение суда в отношении этого человека», — добавил он.

По данным нидерландского следствия, Харченко находится на территории Восточной Украины, неподконтрольной Киеву.

Объединенная следственная группа, расследовавшая обстоятельства крушения, заявила, что подозревает также бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), Олега Пулатова и Сергея Дубинского. Они названы гражданами России.