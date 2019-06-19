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NVIDIA $205 (+33,93%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Луценко пообещал арестовать подозреваемого по делу MH17
Из четырех подозреваемых, имена которых назвала следственная группа в Нидерландах, гражданин Украины только один — Леонид Харченко. Остальные названы российскими гражданами
Юрий Луценко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Правоохранительные органы Украины намерены арестовать Леонида Харченко — единственного гражданина Украины среди подозреваемых по делу о крушении малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году, заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко, передает «Интерфакс-Украина».

«Если мы будем успешными, мы организуем заседание суда в Нидерландах и в соответствии с нашим международным соглашением между Украиной и Нидерландами выполним решение суда в отношении этого человека», — добавил он.

По данным нидерландского следствия, Харченко находится на территории Восточной Украины, неподконтрольной Киеву.

Объединенная следственная группа, расследовавшая обстоятельства крушения, заявила, что подозревает также бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), Олега Пулатова и Сергея Дубинского. Они названы гражданами России.

Фотогалерея 
Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines под Донецком

Украинская прокуратура предъявила всем четверым обвинения по ст. 27 и 258 Уголовного кодекса страны (соучастие в террористическом акте).

Глава центрального департамента уголовных расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен заявил, что Амстердам обвиняет этих четырех человек в убийстве и что они будут объявлены в международный розыск. Об экстрадиции Нидерланды просить не будут, так как Конституции России и Украины не предусматривают экстрадиции своих граждан.

Политика
Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное

Самолет Malaysia Airlines был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту погибли — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Россия и ДНР причастность к произошедшему отрицают. В Москве неоднократно заявляли, что самолет могли сбить украинские военные. Стрелков в среду сказал, что ополчение ДНР самолет не сбивало.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Юрий Луценко, MH17, Игорь Стрелков
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