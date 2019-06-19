Медведчук сообщил о сорвавшемся из-за убийства Захарченко обмене Сенцова

Москва и Киев фактически договорились об обмене режиссера Олега Сенцова, однако реализовать соглашение не вышло, рассказал Виктор Медведчук. По его словам, этому помешало убийство главы ДНР Александра Захарченко

Олег Сенцов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Соглашение об обмене пленными между Россией и Украиной, среди которых фигурировал и украинский режиссер Олег Сенцов, сорвалось из-за убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом в интервью Би-би-си рассказал глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук: он вел переговоры об обмене пленными.

«У нас была почти достигнута договоренность по поводу обмена, в котором фигурировал в том числе и Сенцов, однако он сорвался в связи с определенными событиями в Донецке», — сказал Медведчук.

На уточняющий вопрос корреспондента Би-би-си, говорит ли он об убийстве Захарченко, Медведчук ответил утвердительно: «Да. Фактически мы почти договорились».

Режиссера Олега Сенцова задержали в 2014 году в Крыму. В августе 2015-го суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в подготовке терактов на полуострове и в создании террористического сообщества. Приговор был подтвержден Верховным судом.