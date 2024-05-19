Медведев раскритиковал нейросеть «Яндекса» за уход от ответов про Бандеру

Медведев счел, что «Яндекс» не стал российской компанией, поскольку нейросеть YandexGPT отказалась отвечать на вопросы про памятник Бандере. По его мнению, это может стать основанием для признания менеджеров иноагентами

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал YandexGPT за уход от ответов на вопросы об изъятии российских активов в США, расстоянии от Киева до Белгорода и про памятники Бандере на Украине. Нейросеть YandexGPT внедрена в голосового помощника «Алиса», который используется в различных продуктах «Яндекса», включая «умные» колонки.

«Яндекс» теперь российская компания? Совсем нет», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его мнению, этот ИИ — «страшный трус». Так, нейросеть не ответила прямо на вопрос о том, когда в США приняли закон об изъятии российских активов, а на вопрос о расстоянии между Киевом и Белгородом сначала дала ответ, но потом заявила, что «еще учится».

«Боятся за тех клиентов, кто не любит Россию? Но вопросы же нейтральные. Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов?» — пишет политик.

Также система не ответила на вопрос о расположении памятников Степану Бандере на Украине, рассказал он. Медведев задался вопросом, боятся ли разработчики того, что «мир узнает» о существовании таких памятников и поймет, что на Украине — «нацистский политический режим».

Степан Бандера — лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине, член Организации украинских националистов (ОУН, признана в России экстремистской и запрещена).

«С одной стороны, это сильно подрывает доверие к «Яндексу» и его продуктам. А с другой — дает основания не только для того, чтобы признать сервисы «Яндекса» очень неполными, но даже нынешних менеджеров (не приведи Господь!)... иноагентами», — заключил Медведев.

Зампред Совбеза запустил в своем телеграм-канале опрос о том, какими должны быть ответы ИИ. По состоянию на 14:00 мск участие в нем приняли 121 тыс. пользователей, 70% из них выбрали вариант, согласно которому «ответ ИИ на любой вопрос пользователя должен быть прямой и точный».

В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев.

YandexGPT — нейросеть, языковая модель, которая генерирует текстовые ответы на запросы пользователей. В апреле ее внедрили в колонку «Алиса». Директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк говорил, что представленные на рынке языковые модели обучены на статических данных, то есть не динамичных, не учитывающих события, произошедшие, например, 30 минут назад.

Прошлой весной лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов обратился к генпрокурору Игорю Краснову из-за того, что разработанная «Сбером» нейросеть Kandinsky 2.1 при тестировании на запрос по словам «российский», «Россия» или «российский флаг» ни разу не сгенерировала «картинку в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос». «При этом при запросе «флаг Украины» и «флаг Америки» картинки полностью соответствуют цветам и дизайну флагов указанных стран», — подчеркивал Миронов. По его мнению, создатели нейросети использовали разработки недружественных государств, ведущих информационную войну против России.

Позже глава «Сбера» Герман Греф рассказал, что представителей компании вызвали из-за этого в прокуратуру, прокурор сказал «быть аккуратнее». По словам Грефа, вызывали в прокуратуру и «Яндекс», который в том же месяце представил аналогичный сервис «Шедеврум».

Греф отмечал, что Kandinsky 2.1 при генерации флага старалась его улучшить. По его словам, после вызова в прокуратуру модель не генерирует государственные символы, а выдает заранее заданную картинку, однако при этом теряет в креативности генерации. По мнению Грефа, важно, чтобы государство не «перерегулировало» сферу ИИ, ссылаясь на примеры США и Китая, поскольку усиленный контроль может помешать развитию отрасли.

«Нужна помощь государства в снисхождении и понимании, что мы как дети пока здесь, — нас сильно не судить», — сказал он, добавив, что в целом в России «правильная атмосфера» для разработки подобных моделей.