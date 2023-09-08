Как «Яндекс» решил зарабатывать на своем аналоге ChatGPT

«Яндекс» рассматривает возможность сделать платным доступ для сторонних разработчиков к Yandex GPT. Монетизация наиболее популярного чат-бота ChatGPT, по ранее озвученным прогнозам, кратно увеличит выручку его создателя

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Как рассказал РБК директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк, в компании видят несколько возможных способов монетизации своей языковой модели Yandex GPT. Речь идет об улучшении поиска для усиления рекламного бизнеса, продаже новой функциональности по подписке, а также различных сервисов для сегмента b2b.

Что такое языкова модель Это модель, которая используется для прогнозирования вероятности последовательности слов в конкретном тексте или предложении и нужна для понимания и генерации контента. Наиболее известная языковая модель в мире — ChatGPT, который представляет из себя чат-бот с искусственным интеллектом, способный вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи, обрабатывать изображения по запросу пользователей и др. Чат был запущен в ноябре прошлого года американской OpenAI. Yandex GPT была запущена в мае этого года. До сих пор эту языковую модель можно было использовать в «Яндекс Браузере», сервисе 300.ya.ru, поиске «Яндекса» и на «Яндекс Маркете». Она могла создавать и перерабатывать тексты, выполнять различные задания и т.д. В пятницу, 7 сентября «Яндекс» запустил новую версию своей модели YandexGPT 2. Как заявляют в компании, она сможет решать больше различных типов задач и будет давать более качественные ответы по сравнению с предыдущей версией, доступ к ней появится через голосового помощника «Алису», «Яндекс.Станции» и телевизоры с «Алисой».

По итогам второго квартала выручка головной компании для группы «Яндекс» — Yandex N.V. — составила 182,5 млрд руб., из которых 46% пришлось на электронную коммерцию, такси, каршеринг, фудтех, доставку и ряд др., 39% — на зарабатывающее за счет рекламы направление «Поиск и портал», 15% — на остальное. Хотя еще несколько лет назад реклама приносила «Яндексу» более 50% выручки. По словам Дмитрия Масюка, с помощью YandexGPT компания планирует:

увеличить привлекательность поиска для пользователей за счет того, что ответы будут выдаваться в виде тезисного пересказа, анализа текста; появится возможность формулировать более сложные запросы в виде связного разговора. Рост числа поисковых сессий должен позволить увеличить доходы от рекламы;

рассматривается возможность добавить новые функции в YandexGPT, которые будут доступны пользователям, оплатившим подписку. Детали в «Яндексе» не раскрывают, но среди рассматриваемых вариантов — создание специализированных нейросетей, например юридической или медицинской, которые смогут анализировать тексты этой тематики, создание инструмента помощи разработчикам и др.;

может быть введена плата для компаний, которые подключаются к программному интерфейсу (API) YandexGPT для получения сервисов на основе нейросети — создания описания товаров, пересказа основного из текстов, их стилистического улучшение, повышение продуктивности службы поддержки клиентов и др. К настоящему времени «Яндекс» получил запрос о подключении к API YandexGPT примерно от 6 тыс. компаний, на данный момент доступ предоставляется бесплатно.

Масюк отмечает, что представленные на рынке языковые модели обучены на статических данных, то есть не динамичных, не учитывающих события, произошедшие, например 30 минут назад. По его мнению, универсальным инструментом должен стать гибрид поиска и лингвистической модели. Это позволит объединить самую актуальную информацию с технологией поиска наиболее релевантных ответов в удобном для пользователей виде.

Сколько может зарабатывать компания за счет монетизации YandexGPT, Масюк не уточнил. Он лишь отметил, что «Яндекс» тестирует решения на базе YandexGPT в трех собственных сервисах и оценивает экономический эффект от их внедрения в 1,2 млрд руб. за следующий год.

Топ-менеджер рассказал, что за последний год «Яндекс» вложил более 10 млрд руб. в развитие генеративных нейросетей (вид нейросетей, которые способны работать по заданному алгоритму, запоминать информацию, самостоятельно обучаться или функционировать по шаблонам, генерировать самостоятельные реакции). Общие инвестиции компании в искусственный интеллект за последние 10 лет составляют «сотни миллиардов рублей». В ближайший год инвестиции вырастут, но не на порядок, сообщил Дмитрий Масюк. В первую очередь средства потребуются на расширение штата сотрудников и закупку ИТ-оборудования.

К концу 2024 года, как рассчитывают в «Яндексе», около 50% пользователей компании будут взаимодействовать с YandexGPT явно или через продукты, где применяется модель (например, в клиентской поддержке). Сейчас эта доля составляет около 10%.

Какие перспективы у Yandex GPT

Эксперты по-разному оценивают перспективы монетизации YandexGPT. Предлагаю вот так переделать фразу: Руководитель специальных проектов RU-CENTER Алексей Замесов указал, что пока не очевидно, что возможность получения в поисковой выдачи ответов, сделанных с помощью языковой модели, приведет к росту возможностей показа рекламы «Яндексом». По его мнению, должно быть наоборот — если поиск станет более специализированным, пользователь будет смотреть только первый результат, а другие — нет. «Если будет меньше страниц и необходимости меньше кликать, то рекламная выручка должна снизиться, — рассуждает Замесов. — Также могут быть проблемы с продажей специализированных ответов в сегменте b2c, например, в случае с ответами по теме медицины, компания может нарваться на претензии. Но как игрушку при написании рефератов, статей это можно будет использовать». В сегменте b2b, как уверен Замесов, потенциал есть: «Российские компании хотят иметь хорошую языковую модель без рисков, связанных с подключением к иностранной ChatGPT. Кроме того, есть большой сегмент персонализированных языковых моделей, когда ответы даются с учетом контекста базы знаний компании (ее документов, переписки, отраслевых материалов и т.д.)». Потенциальный заработок от всех языковых моделей в России Замесов оценивает в «десятки миллиардов рублей» в ближайшие пять лет, и это рынок, по его мнению, будет еще долго расти.

По словам основателя и главы фонда Orbita Capital Partners Евгения Кузнецова, у генеративного искусственного интеллекта огромный потенциал, а описанные «Яндексом» модели монетизации сейчас прорабатывают и другие компании. «Скорее всего, все эти каналы продаж будут работать, языковые модели будут использовать и рядовой потребитель, и корпоративные клиенты, и сами поисковые машины для повышения качества», — рассуждает он. В то же время Кузнецов отметил, что перед генеративным искусственным интеллектом можно ставить гораздо более амбициозные задачи: «Его применение может стать таким же массовым как использование мессенджеров, соцсетей или поисковиков, и поскольку пользователь уже осознал ценность этих решений, то и готов платить за них». Кузнецов приводит оценки различных экспертов, согласно которым совокупная капитализация компаний, разрабатывающих и использующих генеративный искусственный интеллект, в ближайшие 15 лет может вырасти до $30 трлн, то есть превысит совокупную капитализацию нынешнего big tech.

В феврале этого года OpenAI запустила ChatGPT Plus — подписку в размере $20 в месяц, которая позволяет получить постоянный доступ к чату, даже при пиковых нагрузках, более быстрое время отклика, а также приоритетный доступ к новым функциям и улучшениям. Как сообщал в конце августа Insider, в ближайшие 12 месяцев выручка OpenAI может превысить $1 млрд, хотя в прошлом году показатель составлял $28 млн. В конце прошлого года несколько источников Reuters говорили, что OpenAI в разговорах с инвесторами озвучивала прогноз по выручке в 2023 году в $200 млн, а в 2024-м — в $1 млрд.