ФСБ задержала экс-сотрудника «Яндекса» по подозрению в финансировании ВСУ

ФСБ задержала бывшего сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене в виде финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

«ФСБ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО «Яндекс», причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ», — сообщили в ведомстве.

Спецслужба установила, что после начала военной операции подозреваемый переводил личные денежные средства на счет фонда, зарегистрированного на Украине, для приобретения ВСУ боеприпасов, экипировки, медикаментов и бронетехники. В ведомстве также сообщили, что подозреваемый покидал Россию, скрываясь от частичной мобилизации, привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 275 УК (государственная измена).

«Яндекс» отказался от комментариев.

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