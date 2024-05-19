Развожаев сообщил, что ПВО отбивает ракетную атаку на Севастополь

Губернатор сообщил о работе ПВО в городе и попросил жителей находиться в укрытиях. Гражданская инфраструктура не получила повреждений, уточнил потом он

Силы ПВО отражают ракетную атаку в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

Затем Развожаев уточнил, что, по данным городской спасательной службы, гражданская инфраструктура не получила повреждений.

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто.

В ночь на 17 мая Развожаев заявил об отражении массированной атаки на Севастополь и уничтожении десятков беспилотников и более пяти безэкипажных катеров. Никто не пострадал. Однако обломки сбитых дронов упали на подстанцию «Севастополь», в результате город частично остался без электричества.

Минобороны отчиталось, что всего за ночь силы ПВО сбили 102 беспилотника над территорией России, из них 51 — над Крымом. Кроме того, были поражены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря, заявили в ведомстве.