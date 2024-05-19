Развожаев сообщил, что ПВО отбивает ракетную атаку на Севастополь
Силы ПВО отражают ракетную атаку в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«В Севастополе работает ПВО, идет отражение ракетной атаки. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он.
Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.
Затем Развожаев уточнил, что, по данным городской спасательной службы, гражданская инфраструктура не получила повреждений.
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто.
В ночь на 17 мая Развожаев заявил об отражении массированной атаки на Севастополь и уничтожении десятков беспилотников и более пяти безэкипажных катеров. Никто не пострадал. Однако обломки сбитых дронов упали на подстанцию «Севастополь», в результате город частично остался без электричества.
Минобороны отчиталось, что всего за ночь силы ПВО сбили 102 беспилотника над территорией России, из них 51 — над Крымом. Кроме того, были поражены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря, заявили в ведомстве.
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