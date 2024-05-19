В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на территории НПЗ
В Славянске-на-Кубани дрон упал на территории НПЗ, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Всего ночью подавлено не менее десяти беспилотников, которые пытались атаковать гражданские объекты на территории Славянского и Кущевского районов.
В Кущевском районе после падения одного из БПЛА возник пожар, который «не затронул территорию населенных пунктов». Его тушат. Никто не пострадал, разрушений также нет.
В ночь на 17 мая было подавлено более десятка дронов над Новороссийском, писал губернатор края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. Оперштаб региона сообщал о попытке атаки беспилотника на НПЗ в Туапсе, там произошел пожар. Минобороны тогда отчиталось об уничтожении и перехвате 102 БПЛА над территорией России, из них 44 — над Кубанью. РБК в отделе информационной политики и СМИ администрации Новороссийска уточнили, что несколько гражданских предприятий было незначительно повреждено.
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