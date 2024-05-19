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Политика ,  
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NYT описала последствия встречи Си Цзиньпина с Путиным для Запада

NYT: Си использовал встречу с Путиным для демонстрации незыблемости поддержки
Председатель КНР уже расценил потенциальные санкции Запада против Китая как приемлемую цену за стратегическое партнерство с Россией на фоне усиления геополитической конкуренции с США, пишет газета

Председатель КНР Си Цзиньпин использовал встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы продемонстрировать Западу непоколебимость поддержки Москвы, пишет газета The New York Times.

Западные лидеры, искавшие признаки каких-либо разногласий между Си и Путиным, особенно по Украине, не нашли их, отмечает издание.

Ни риск отстранения Европы, ключевого торгового партнера Китая, ни угроза санкций США против китайских банков, «похоже, не удержали Си Цзиньпина от объятий Путина», указывает NYT.

«Главная цель Путина и Си — дать отпор тому, что они считают своим экзистенциальным врагом, а именно Соединенным Штатам и международному порядку, возглавляемому США», — считает эксперт по внешней политике Китая в Европейском совете по международным отношениям Алисия Бачульска. По ее мнению, существующая напряженность в отношениях с Западом «не приведет к каким-либо качественным изменениям» в подходе Пекина к отношениям с Москвой и конфликту на Украине.

Путин назвал темы прошедших с Си Цзиньпином переговоров
Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин

По словам аналитиков, китайский лидер уже расценил потенциальные санкции как приемлемую цену за стратегическое партнерство с Россией на фоне усиления
геополитической конкуренции с Соединенными Штатами. Для Си Путин — «незаменимый друг, помогающий изменить мировой порядок в пользу Китая», указывает газета.

Угроза введения европейских пошлин на китайские электромобили, что вызывает обеспокоенность Пекина, ослабла после того, как канцлер Германии Олаф Шольц и шведский премьер-министр Ульф Кристерссон предостерегли от следования примеру США, которые решили в четыре раза повысить пошлины на электрокары из Китая — с 25% до 100%.

«Идея экономического возмездия против Китая очень пугает многих европейских политиков», — отмечает Бачульска.

Путин посетил Китай 16–17 мая, побывав в Пекине и Харбине. Это его первая зарубежная поездка с начала пятого президентского срока. Си Цзиньпин был в Москве в марте прошлого года — тоже после переизбрания.

Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что переговоры с Си прошли «с хорошим настроением». «И поэтому, когда мы сидели за обедом в узком составе, была совершенно расслабленная атмосфера, которая очень помогает друг друга понимать <...> химия упрочилась в конце концов», — рассказал он. По словам Путина, китайский руководитель угощал его в том числе уткой по-пекински.

По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин тет-а-тет обсудили тему Украины. В совместном заявлении по итогам переговоров они призвали отказаться от любых шагов, способствующих затягиванию и дальнейшей эскалации конфликта, и предотвратить его переход в неконтролируемую фазу.

До встречи с Путиным китайский лидер посетил Францию, Венгрию и Сербию. По итогам переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном Си призвал к всеобщему «олимпийскому перемирию», которое предлагал Макрон. Путин на переговорах с Си назвал принципы олимпизма, включая олимпийское перемирие, правильными и конструктивными, но отметил, что международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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