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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что затронул в беседе с Си Цзиньпином олимпийское перемирие

Путин: с Си Цзиньпином затронули тему инициативы об олимпийском перемирии
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Принципы олимпизма, включая олимпийское перемирие, являются правильными и конструктивными, отметил российский лидер. Но оговорился, что международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Александр Рюмин / Sputnik / Reuters)

В беседе президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином была затронута инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона об олимпийском перемирии. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции.

«Председатель Си Цзиньпин говорил мне об этом, мы с ним эту тему обсуждали — просто затронули», — сказал Путин журналистам в Харбине во время визита в Китай.

По словам главы государства, принципы олимпизма, и в том числе олимпийского перемирия, являются правильными и конструктивными. Однако «международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии» и политизируют спорт, а это недопустимо, сказал Путин.

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Си Цзиньпин

Они не допускают российских спортсменов выступать на Олимпийских играх под национальным флагом и в сопровождении гимна России, указал президент. «Сами нарушают, а от нас требуют исполнения», — подчеркнул Путин.

Он прибыл в Китай ночью 15 мая. Это его первая зарубежная поездка с момента вступления в должность на пятый срок. 16 мая Путин посетил Пекин, а 17 мая — Харбин.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции. Традиция объявлять перемирие на Олимпиаду было принято еще в VIII веке до н.э. в Древней Греции, ее называли «экехейрия».

Генассамблея ООН поддержала идею перемирия во всем мире во время Олимпийских игр во Франции. «За» проголосовали 118 стран, Россия и Сирия воздержались, «против» голосов не было.

Макрон заявил о планах добиться олимпийского перемирия в марте. Он говорил о прекращении огня в конфликте между Россией и Украиной. В апреле французский президент сказал, что также работает над достижением олимпийского перемирия в секторе Газа.

Российские власти пока не согласились, но и не отклонили эту идею. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев использует инициативы вроде олимпийского перемирия для перевооружения и перегруппировки войск.

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Макрон Эмманюэль

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21 декабря 1977 года

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