Помощник Путина фразой «химия упрочилась» оценил его обед с Си Цзиньпином

Визит Путина в Китай продлился два дня, 16 и 17 мая. В первый день он в Пекине встретился с Си Цзиньпином, они вместе обедали. По словам помощника Ушакова, на обеде была расслабленная атмосфера

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Переговоры президента Владимира Путина с лидером Китая прошли «с хорошим настроением», рассказал помощник Путина Юрий Ушаков в программе Павла Зарубина.

«Очень успешно друг с другом (Путин и Си. — РБК) переговорили. И поэтому, когда мы сидели за обедом в узком составе, была совершенно расслабленная атмосфера, которая очень помогает друг друга понимать <...> химия упрочилась в конце концов», — считает он.

Путин ранее рассказывал, что Си угостил его уткой по-пекински, и президент хотел съесть один кусок, но не удержался и съел второй. «Уж больно было вкусно», — отметил Путин, отвечая на вопрос о своем любимом блюде китайской кухни.

Кроме того, на столе у лидеров были утиный бульон с беззубками, тушеный трепанг с луком, овощи в соусе из морепродуктов и груперы с креветочным бульоном. Из сладкого подавали пирожные из бобовой культуры маш, ванильный мусс, фрукты и мороженое, из напитков — два вида вина, чай и кофе, крепкий алкогольный напиток маотай.

Визит Путина в Китай состоялся 16-17 мая. Президент побывал в Пекине и Харбине. Это его первая зарубежная поездка с начала пятого президентского срока. Си Цзиньпин был в Москве в марте прошлого года — тоже после переизбрания.

На переговорах с Си обсуждали развитие двусторонних отношений стран: увеличение товарооборота, инвестиций, доли расчетов в национальных валютах, конфликт на Украине и другие вопросы международной политики. По итогам встречи была опубликована совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также еще десять документов.

В Харбине Путин сообщил о скором открытии совместного образовательного центра Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Харбинского политехнического университета, со студентами которого провел встречу.