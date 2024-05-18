 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Помощник Путина фразой «химия упрочилась» оценил его обед с Си Цзиньпином

Ушаков словами «химия упрочилась» оценил переговоры Путина с Си Цзиньпином
Визит Путина в Китай продлился два дня, 16 и 17 мая. В первый день он в Пекине встретился с Си Цзиньпином, они вместе обедали. По словам помощника Ушакова, на обеде была расслабленная атмосфера
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Переговоры президента Владимира Путина с лидером Китая прошли «с хорошим настроением», рассказал помощник Путина Юрий Ушаков в программе Павла Зарубина.

«Очень успешно друг с другом (Путин и Си. — РБК) переговорили. И поэтому, когда мы сидели за обедом в узком составе, была совершенно расслабленная атмосфера, которая очень помогает друг друга понимать <...> химия упрочилась в конце концов», — считает он.

Путин ранее рассказывал, что Си угостил его уткой по-пекински, и президент хотел съесть один кусок, но не удержался и съел второй. «Уж больно было вкусно», — отметил Путин, отвечая на вопрос о своем любимом блюде китайской кухни.

Кроме того, на столе у лидеров были утиный бульон с беззубками, тушеный трепанг с луком, овощи в соусе из морепродуктов и груперы с креветочным бульоном. Из сладкого подавали пирожные из бобовой культуры маш, ванильный мусс, фрукты и мороженое, из напитков — два вида вина, чай и кофе, крепкий алкогольный напиток маотай.

Путин фразой «скоро уедем» извинился за неудобства перед жителями Харбина
Общество

Визит Путина в Китай состоялся 16-17 мая. Президент побывал в Пекине и Харбине. Это его первая зарубежная поездка с начала пятого президентского срока. Си Цзиньпин был в Москве в марте прошлого года — тоже после переизбрания.

На переговорах с Си обсуждали развитие двусторонних отношений стран: увеличение товарооборота, инвестиций, доли расчетов в национальных валютах, конфликт на Украине и другие вопросы международной политики. По итогам встречи была опубликована совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также еще десять документов.

В Харбине Путин сообщил о скором открытии совместного образовательного центра Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Харбинского политехнического университета, со студентами которого провел встречу.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин Си Цзиньпин Китай переговоры
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Путин заявил, что затронул в беседе с Си Цзиньпином олимпийское перемирие
Политика
Песков рассказал, о чем неформально поговорили Путин и Си Цзиньпин
Политика
Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным откровенными и содержательными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
СК начал проверку из-за упавшего лифта с мальчиком в Петербурге Общество, 15:45
Путин рассказал Токаеву о своей поездке в Китай Политика, 15:41
Гладков сообщил о повреждении ЛЭП в селе Тишанка после обстрела Политика, 15:39
Обвиняемый в покушении на премьера Словакии признал свою вину Политика, 15:22
Депутат назвал ошибочным размер штрафов в проекте о запрете курения Политика, 15:17
Над Белгородской областью сбили четыре бомбы Hammer и две ракеты HARM Политика, 15:13
В Харькове прозвучала серия взрывов Политика, 15:12
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
СК выявил связи фигуранта дела Тимура Иванова с военными предприятиями Политика, 15:07
Помощник Путина фразой «химия упрочилась» оценил его обед с Си Цзиньпином Политика, 14:48
Федун отреагировал на уход Джикии из «Спартака» Спорт, 14:44
Жена губернатора вспомнила о выстреле из-за спора с ним о перголе Общество, 14:34
«Спартак» объявил об уходе капитана команды Джикии Спорт, 14:04
Рэпер Дрейк поставил $565 тыс. на победу Фьюри над Усиком Спорт, 14:03
Украина заочно предъявила обвинения Бортникову и Золотову по делу Майдана Политика, 13:47