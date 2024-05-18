Помощник Путина фразой «химия упрочилась» оценил его обед с Си Цзиньпином
Переговоры президента Владимира Путина с лидером Китая прошли «с хорошим настроением», рассказал помощник Путина Юрий Ушаков в программе Павла Зарубина.
«Очень успешно друг с другом (Путин и Си. — РБК) переговорили. И поэтому, когда мы сидели за обедом в узком составе, была совершенно расслабленная атмосфера, которая очень помогает друг друга понимать <...> химия упрочилась в конце концов», — считает он.
Путин ранее рассказывал, что Си угостил его уткой по-пекински, и президент хотел съесть один кусок, но не удержался и съел второй. «Уж больно было вкусно», — отметил Путин, отвечая на вопрос о своем любимом блюде китайской кухни.
Кроме того, на столе у лидеров были утиный бульон с беззубками, тушеный трепанг с луком, овощи в соусе из морепродуктов и груперы с креветочным бульоном. Из сладкого подавали пирожные из бобовой культуры маш, ванильный мусс, фрукты и мороженое, из напитков — два вида вина, чай и кофе, крепкий алкогольный напиток маотай.
Визит Путина в Китай состоялся 16-17 мая. Президент побывал в Пекине и Харбине. Это его первая зарубежная поездка с начала пятого президентского срока. Си Цзиньпин был в Москве в марте прошлого года — тоже после переизбрания.
На переговорах с Си обсуждали развитие двусторонних отношений стран: увеличение товарооборота, инвестиций, доли расчетов в национальных валютах, конфликт на Украине и другие вопросы международной политики. По итогам встречи была опубликована совместная декларация об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также еще десять документов.
В Харбине Путин сообщил о скором открытии совместного образовательного центра Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Харбинского политехнического университета, со студентами которого провел встречу.
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