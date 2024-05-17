 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Путин назвал темы прошедших с Си Цзиньпином переговоров

Путин и Си Цзиньпин обсудили многоплановое сотрудничество России с Китаем
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Александр Рюмин / Reuters)

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин во время вечерних переговоров в Пекине 16 мая обсудили развитие двустороннего сотрудничества между странами. Об этом заявил сам президент России, выступая на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Перспективы дальнейшего развития такого тесного и многопланового сотрудничества подробно обсуждали только что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вчера вечером», — сказал президент.

Путин отметил, что на сегодняшний день большинство российских регионов поддерживает связи с Китаем, а двустороннее партнерство способствует росту экономик обеих стран и надежно обеспечивает их энергетическую безопасность.

Путин и Си Цзиньпин тет-а-тет обсудили Украину
Политика
Си Цзиньпин и Владимир Путин

«Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом», — добавил глава государства.

Путин 16 мая прибыл в Китай с первым после инаугурации государственным визитом. В этот же день он провел переговоры с Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Вечером политики провели неформальную встречу в формате тет-а-тет. Одной из тем дискуссии стала Украина, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

В совместном заявлении по итогам переговоров, которое Путин и Си Цзиньпин выпустили накануне, они призвали отказаться от любых шагов, способствующих затягиванию и дальнейшей эскалации конфликта на Украине, и предотвратить его переход в неконтролируемую фазу.

Си Цзиньпин заявил, что видит фундаментальное решение в формировании новой сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности. Он пообещал поддержать международную конференцию о мирном урегулировании, которую признали бы и Москва, и Киев. Путин назвал позицию Пекина «объективной, справедливой и сбалансированной» и заверил, что Россия привержена решению путем переговоров.

Новый проект о вине и культуре потребления

РБК Вино Коктейли

Лучшие коктейли: выбор российских барменов

РБК Вино Вино

4 неудобных вопроса о вине. Отвечает эксперт

РБК Вино Еда и вино

Еда и вино: главные правила сочетаний

РБК Вино Вино

Как стать виноделом в России

18+

Теги
Персоны
Владимир Путин Си Цзиньпин харбин Китай переговоры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Путин и Си Цзиньпин тет-а-тет обсудили Украину
Политика
Си Цзиньпин назвал решение конфликта на Украине
Политика
О чем в Пекине договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Тульскому «Арсеналу» отказали в выдаче лицензии для участия в РПЛ Спорт, 13:47
В Петербурге раскрыли канал незаконной миграции со взломом «Госуслуг» Политика, 13:45
Компании раскрыли инвестиции в акции биткоин-ETF. Кто и сколько купил Крипто, 13:44
Путин отверг урегулирование на Украине через ультиматум из Швейцарии Политика, 13:44
Путин заявил, что «нужно понять, кому можно доверять» на переговорах Политика, 13:42
В Подмосковье осудили членов ОПГ за хищение военной продукции на ₽300 млн Политика, 13:35
Акции Reddit прибавили 15% после сделки с OpenAI Инвестиции, 13:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин объяснил значение легитимности Зеленского для России Политика, 13:27
Заявление Путина о планах России по Харькову. Видео Политика, 13:27
Сколько стоят продающиеся в Москве здания — объекты культурного наследия Недвижимость, 13:25
Эксперты Kazanforum 2024 обсудили опыт внедрения стандарта халяль Отрасли, 13:24
Как миграционный бум повлияет на экономики стран — The Economist Pro, 13:24
Глава МИД Венгрии сообщил об улучшении состояния Фицо Политика, 13:18
Тухель заявил, что точно покинет «Баварию» по окончании сезона Спорт, 13:16