Путин назвал темы прошедших с Си Цзиньпином переговоров

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Александр Рюмин / Reuters)

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин во время вечерних переговоров в Пекине 16 мая обсудили развитие двустороннего сотрудничества между странами. Об этом заявил сам президент России, выступая на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Перспективы дальнейшего развития такого тесного и многопланового сотрудничества подробно обсуждали только что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вчера вечером», — сказал президент.

Путин отметил, что на сегодняшний день большинство российских регионов поддерживает связи с Китаем, а двустороннее партнерство способствует росту экономик обеих стран и надежно обеспечивает их энергетическую безопасность.

«Россия готова и способна бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом», — добавил глава государства.

Путин 16 мая прибыл в Китай с первым после инаугурации государственным визитом. В этот же день он провел переговоры с Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Вечером политики провели неформальную встречу в формате тет-а-тет. Одной из тем дискуссии стала Украина, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

В совместном заявлении по итогам переговоров, которое Путин и Си Цзиньпин выпустили накануне, они призвали отказаться от любых шагов, способствующих затягиванию и дальнейшей эскалации конфликта на Украине, и предотвратить его переход в неконтролируемую фазу.

Си Цзиньпин заявил, что видит фундаментальное решение в формировании новой сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности. Он пообещал поддержать международную конференцию о мирном урегулировании, которую признали бы и Москва, и Киев. Путин назвал позицию Пекина «объективной, справедливой и сбалансированной» и заверил, что Россия привержена решению путем переговоров.