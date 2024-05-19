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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Эстонии рассказала, что мешает поддержке Украины

Премьер Эстонии Каллас: поддержке Украины мешает страх
Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер-министр Эстонии призвала «действовать решительно» при оказании помощи Киеву и не попасться «в ловушку страха»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что должной поддержке Украины мешают страхи, сообщает BNS.

«От поддержки Украины нас удерживает страх. У стран есть разные страхи, будь то страх перед ядерной войной, страх перед эскалацией, страх перед миграцией», — сказала Каллас (цитата по Postimees).

Она призвала «действовать решительно» и не попасться «в ловушку страха». Страны не должны позволять, «чтобы наше будущее диктовали наши противники», подчеркнула глава правительства.

Каллас также убеждена, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО.

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на этой неделе предложил использовать системы противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии для помощи Украине — уничтожения российских ракет и беспилотников. По его словам, «осторожные деятели» в европейских странах могут опасаться, что это может повлечь за собой российские атаки на объекты ПВО, что, в свою очередь, потенциально может спровоцировать конфликт между Россией и Западом. Однако, предположил Расмуссен, Россия не стала бы атаковать системы ПРО, действующие с территории альянса, так как «уважает пятую статью» Североатлантического договора о коллективной обороне, которая означает, что нападение на одного из членов блока будет рассматриваться как нападение на всех его членов.

Польша и Румыния, которые граничат с Украиной, держат на вооружении зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot производства США, которые могут действовать в качестве ПВО и ПРО. На территории двух государств также расположены американские базы с ПРО Aegis, которые, по словам союзников, предназначены для защиты Европы от иранских баллистических ракет, сообщает inews.

Как писала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, в немецком бундестаге допустили возможность использования западных систем ПВО с территории НАТО для защиты воздушного пространства над украинскими приграничными регионами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что при оказании помощи Киеву не стоит устанавливать границы, поскольку «на карту поставлена безопасность европейцев». «Перед лицом такого противника какая слабость проводить априорные границы, какая слабость!» — отмечал Макрон, отвечая на вопрос о его заявлениях о возможности отправки западных войск на Украину.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков говорил, что в НАТО «готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения» с Россией. Он также не исключал, что российская сторона может понизить уровень дипломатических отношений с США, если «западная группа пойдет по пути эскалации» — как усиления поддержки Украины, так и действий в отношении российских активов.

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Кая Каллас Эстония Украина военная помощь

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