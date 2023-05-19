Юристы объяснили, что может грозить за донаты и старые посты о Greenpeace

По закону за старые посты о Greenpeace, признанной сегодня нежелательной организацией, не может наступать ответственность. Но адвокаты предупреждают, что такие прецеденты уже были

Активист организации Greenpeace в костюме белого медведя плывет на искусственной льдине по Москве-реке во время проведения акции «Арктика не продается!» напротив Московского Кремля в 2013 году (Фото: Денис Синяков / Greenpeace / РИА Новости)

В пятницу Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией в России. В ведомстве объяснили это решение тем, что неправительственная организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Прокуроры считают, что Greenpeace финансировала деятельность организаций-иноагентов в России, а также пыталась «дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и сменить власть неконституционным путем». Ее также обвинили в попытках помешать осуществлению «выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов».

По просьбе РБК адвокаты оценили, может ли что-то грозить гражданам, принимавшим участие в работе организации ранее, и является ли подписка на ее каналы в Telegram наказуемым деянием.

«Надо оценивать риски по наихудшему варианту»

Адвокат Леонид Соловьев отмечает, что наступление состава административного или уголовного правонарушения по участию в деятельности нежелательной организации происходит только после ее внесения в соответствующий реестр. «То есть все, что касается предыдущей деятельности, по действующему закону не может никак наказываться. Кроме того, формально, несмотря на то что Генпрокуратура признала сегодня Greenpeace нежелательной организацией, юридически это решение вступает в силу только после того, как Минюст внесет в соответствующий реестр эту организацию, чего пока (на момент выхода заметки) не произошло», — утверждает юрист.

Участники акции в ЦПКИО имени Горького в Москве в поддержку арестованных в Мурманске активистов Greenpeace (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант также напоминает, что по действующему законодательству ответственность не может применяться с обратной силой. «То есть к действиям, совершенным до того, как организация была признана нежелательной, претензий быть не может. Но это так, как должно быть по закону. В действительности приходится наблюдать разные вещи», — отмечает адвокат.

Он подчеркнул, что есть юридические термины «продолжаемые действия» или «длящиеся действия». «Нынешняя практика применения подобных репрессивных норм свидетельствует о том, что, например, если кто-то сделал пост или репост, и после этого организация была внесена в список нежелательных, при том, что эта публикация не была удалена, это может рассматриваться как длящееся деяние. Тогда вопросы могут возникать, и на практике они возникают. Все очень индивидуально и с большой долей неопределенности», — пояснил РБК Клювгант.

Отвечая на вопрос о том, может ли например, подписка в Telegram на канал организации, объявленной нежелательной, считаться нарушением, адвокат признал, что это «зыбкая почва предположений или гаданий». «При том тренде, в котором развиваются репрессивная практика, про все что угодно можно сказать «может быть» или как минимум с вероятностью 50%. Надо оценивать риски по наихудшему варианту», — считает он.

Леонид Соловьев также напоминает, что в прошлом были случаи привлечения людей к ответственности за старые посты в соцсетях, добавляя, что это было связано с организациями, «политически» явно нежелательными».

«Но никто не застрахован от повторения этой истории, [это будет зависеть от того, ] насколько у правоприменителей возникнет желание почистить все инфополе. Поэтому лучше почистить в социальных сетях публикации, связанные с Greenpeace. Поскольку есть прецеденты и мы не знаем, куда сейчас развернется эта история <...>», — подчеркнул адвокат.

Примерно то же самое касается и пожертвований. Те переводы денег Greenpeace, которые были совершены до ее включения в реестр нежелательных организаций, не могут считаться правонарушением, уточнил Соловьев. Однако тем, у кого есть подписка на регулярные пожертвования, лучше ее отключить, так как это может быть расценено как финансирование деятельности нежелательной организации, рекомендует юрист.

Предыдущие дела за старые ссылки на нежелательные организации В 2021 году на главу проекта «Апология протеста» Алексея Глухова составили десять административных протоколов, из которых девять были за ссылки на сайт «Открытой России» (признана нежелательной организацией). Шесть из ссылок, которые заинтересовали правоохранителей, были опубликованы до внесения организации в реестр нежелательных. Глухову выписали штраф в размере 25 тыс. руб. В июле 2021 года административное дело завели на главу «Комитета против пыток» (был признан иноагентом и самоликвидировался, сейчас это «Команда против пыток») Игоря Каляпина. Его обвиняли в участии в деятельности чешской неправительственной организации «Человек в беде», которая была признана в России нежелательной. При этом в деле содержались скриншоты публикаций с сайта «Комитета против пыток», сделанные до того, как ее признали нежелательной. В сентябре того же года его оштрафовали на 10 тыс. руб.

Как в Greenpeace отреагировали на решение

В организации назвали решение Генпрокуратуры ее «уничтожением» и «ликвидацией» (по закону нежелательным организациям нельзя вести деятельность на территории России), отметив, что страна лишается одного из ведущих экспертов в решении экологических проблем.

В марте Минюст внес в список иноагентов еще одну крупную международную природоохранную организацию — Всемирный фонд природы (WWF). У российских властей тогда возникли похожие претензии к фонду — его обвинили в попытках «оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России, препятствовать реализации промышленных и инфраструктурных проектов». Помимо этого, Минюст посчитал, что WWF распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике. Фонд решил через суд оспаривать включение в список иноагентов.

Чем Greenpeace занимался в России

Российское отделение Greenpeace было зарегистрировано в России в 1992 году. В ее международную структуру входит 27 независимых региональных организаций с представителями в 55 странах.

Фото: Константин Кижель / ТАСС

Одной из первых крупных акций организации стали протесты против вырубки старовозрастных лесов на границе Карелии и Финляндии — активисты заблокировали лесозаготовительную технику прямо на месте рубки. В 2013 году активисты «Гринписа» в знак протеста против нефтедобычи в Арктике попытались высадиться на нефтяную платформу «Приразломная» в Баренцевом море. Судно активистов отбуксировали в Мурманск, а 30 активистам сначала предъявили обвинение по статье «пиратство», а потом переквалифицировали на статью «хулиганство». В конце декабря 2013 года экипаж амнистировали.

На 2023 год российское отделение Greenpeace реализовывало порядка восьми проектов — они касались возобновляемой энергетики, изменения климата и охраны особо охраняемых природных территорий, переработки и сокращения отходов. Так, организацией была создана всероссийская интерактивная карта пунктов приема вторсырья, проводились «народные проверки» пластикового загрязнения побережий, велась просветительская работа об альтернативной энергетике.

Большой блок работы организации был посвящен борьбе с пожарами на природных территориях. С 2018 года Greenpeace совместно с МЧС, Россельхозом и Авиаохраной запустили противопожарную кампанию «Останови огонь!» — сотрудники организации проводили просветительские занятия, выпускали настольные игры и мультфильмы о пожарах, распространяли социальную рекламу. Также Greenpeace поддерживало 12 региональных групп добровольных лесных пожарных. Организация занималась не только тушением, но и изучением ландшафтных пожаров: с помощью космических снимков подсчитывались их площади, а также составлялась карта пожаров в режиме реального времени.

Примером побед сотрудники Greenpeace, в частности, называли создание Двинско-Пинежского заказника в 2019 году площадью около 300 тыс. гектаров для защиты леса, а также внесение в Госдуму законопроекта, запрещающего отлов китообразных для индустрии развлечений.