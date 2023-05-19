Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией
Генеральная прокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В качестве обоснования решения Генпрокуратура указала, что фонд финансировал деятельность организаций-иноагентов в России и занимается антироссийской пропагандой.
«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) («Гринпис Интернешнл», «Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС») <...> представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — заявили в Генпрокуратуре.
В ноябре прошлого года депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру признать деятельность Greenpeace нежелательной в стране. В комментарии РБК депутат Александр Якубовский («Единая Россия») назвал деятельность организации деструктивной и высказал мнение, что ее следовало бы также признать иностранным агентом.
«Мы знаем, что Greenpeace более чем на 70% финансируется за счет зарубежных фондов, руководящие органы на две трети состоят из граждан недружественных нам стран. <...> При этом зарубежная организация ведет деятельность, направленную против интересов нашего государства», — пояснил парламентарий.
Российское отделение Greenpeace было зарегистрировано в России в 1992 году. В ее международную структуру входит 27 независимых региональных организаций с представителями в 55 странах, сообщается на официальном сайте российского филиала.
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