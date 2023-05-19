Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 16:23
Калви и Дельпаль не смогли получить визу в Россию для присутствия на суде Бизнес, 16:25
Под экспортные ограничения США попали компании из Армении и Киргизии Политика, 16:24
Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой Политика, 16:23
Четыре причины иметь свой центр реагирования на киберинциденты Pro, 16:22
«Ночь музеев». 10 мест и событий, которые стоит посетить Life, 16:19
Названы регионы России с наибольшим ростом цен на дачи Недвижимость, 16:13
Что нужно знать, прежде чем запускать франшизу на рынке СНГ Pro, 16:07
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Гладков сообщил о попадании беспилотника в многоэтажку в Белгороде Политика, 16:04
Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией Политика, 16:01
В ЦБ выразили надежду на сильный рост фондового рынка по примеру Ирана Инвестиции, 15:57
Почему VK скрывает важнейший показатель и что делать инвесторам Pro, 15:50
Акции «Сегежа» упали на решении не выплачивать дивиденды за 2022 год Инвестиции, 15:44
Ройзман посчитал назначенный ему штраф оправдательным приговором Политика, 15:43
Замглавы ЦБ: криптовалюты займут свою нишу в международных расчетах Крипто, 15:36
Политика ,  
0 

Генпрокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией

Генеральная прокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией в России
Фото: Сергей Ещенко / РИА Новости
Фото: Сергей Ещенко / РИА Новости

Генеральная прокуратура признала Greenpeace нежелательной организацией. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В качестве обоснования решения Генпрокуратура указала, что фонд финансировал деятельность организаций-иноагентов в России и занимается антироссийской пропагандой.

«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) («Гринпис Интернешнл», «Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС») <...> представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — заявили в Генпрокуратуре.

В ноябре прошлого года депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру признать деятельность Greenpeace нежелательной в стране. В комментарии РБК депутат Александр Якубовский («Единая Россия») назвал деятельность организации деструктивной и высказал мнение, что ее следовало бы также признать иностранным агентом.

«Мы знаем, что Greenpeace более чем на 70% финансируется за счет зарубежных фондов, руководящие органы на две трети состоят из граждан недружественных нам стран. <...> При этом зарубежная организация ведет деятельность, направленную против интересов нашего государства», — пояснил парламентарий.

Российское отделение Greenpeace было зарегистрировано в России в 1992 году. В ее международную структуру входит 27 независимых региональных организаций с представителями в 55 странах, сообщается на официальном сайте российского филиала.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Топ бесполезных обследований детей
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Проверяем контрагента перед заключением договора: 8 работающих методов
Банки Кипра и ОАЭ больше не рады россиянам. Что делать владельцам счетов
Теги
нежелательные организации Greenpeace
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter