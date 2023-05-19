Kyodo анонсировало приезд Зеленского на саммит G7 в Японии

В офисе Зеленского не исключали его приезда в Хиросиму, но накануне открытия саммита премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что президент Украины выступит в онлайн-формате

Владимир Зеленский (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Хиросиму для участия в саммите G7, передает Kyodo со ссылкой на источники в правительствах Японии и США. О том, что украинский лидер лично примет участие в мероприятии, со ссылкой на источник ранее сообщал Bloomberg.

Саммит лидеров стран «Большой семерки» проходит в Хиросиме 19–21 мая. В офисе Зеленского ранее не исключали, что тот может лично посетить мероприятие, но сказали, что «все будет зависеть от ситуации на поле боя».

Зеленского на саммит пригласил премьер-министр Японии Фумио Кисида, когда в марте посещал Киев. 18 мая глава японского правительства говорил, что украинский лидер не будет присутствовать на саммите лично, но выступит в онлайн-формате.

Reuters писал, что лидеры G7 на саммите в Хиросиме намерены объявить о новых санкциях против России. Кроме того, по данным The Financial Times, они обсудят предложенную Зеленским идею организовать саммит мира по Украине. Потенциальное мероприятие, участие России в котором не предусмотрено, будет нацелено на продвижение так называемой формулы мира, предложенной Киевом.