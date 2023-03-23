В США допустили ограничения против добытых в России алмазов

США могут предложить G7 ввести необходимость подтверждения импортерами нероссийского происхождения алмазов. Санкции против отрасли уже обсуждаются, добывающая алмазы «АЛРОСА» попала под ограничения Вашингтона еще в прошлом году

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В рамках новых санкций G7 против России может появиться требование к импортерам о подтверждении нероссийского происхождения алмазов, сообщает отраслевое издание Rapaport со ссылкой на резюме доклада главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О'Брайена.

В G7 входят США, Германия, Франция, Британия, Италия, Канада и Япония.

«Может потребоваться декларация о том, что готовые алмазы, импортируемые в США и на другие рынки G7, изначально не были добыты в России, или другие виды ограничений, которые применяются к бриллиантам», — сказал О'Брайен.

По словам дипломата, Запад хочет убедиться, что доходы крупнейшей российской алмазодобывающей компании «АЛРОСА», которая уже находится под санкциями, не будут доступны властям в качестве источника финансирования боевых действий на Украине.

Возможность введения требования о декларировании могут рассмотреть в середине мая, сообщил О'Брайен. Будут изучаться и другие возможные ограничения: например, камни каких размеров попадут под санкции, процесс выведения находящихся на данный момент алмазов с рынка и т. д.

Кроме того, власти США будут следить за тем, чтобы в обходе ограничений в этой отрасли России не помогала Мьянма, которая тоже добывает драгоценные камни и тоже находится под американскими санкциями.

«АЛРОСА» попала под санкции США в прошлом году. Сначала ей запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США, а затем заблокировали активы. Обсуждались и иные ограничения против России в данной сфере.

Например, как сообщали Reuters The New York Times, страны Запада и Украина настаивали, чтобы добытые в России алмазы отнесли к «конфликтным» или даже «кровавым». Такой статус, согласно утвержденной ООН Схеме сертификации процесса Кимберли, получают алмазы, добытые на территориях, где ведутся военные действия, для финансирования повстанческих движений, стремящихся подорвать законные правительства.



Bloomberg писал в феврале, что страны G7 и ЕС обсуждали возможность отслеживания экспортированных из России алмазов, но в итоге ограничения в этой сфере не вошли в последний пакет западных санкций. В начале марта Госдеп США официально сообщил о дискуссии в Еврокомиссией и алмазным бизнесом темы того, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней.

Россия называет нелегитимными санкции, вводимые против нее, и считает, что они должны быть отменены.