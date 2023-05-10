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В Индии назвали санкции против России угрозой сотням тысяч рабочих мест

FT: меры против российских алмазов могут угрожать сотням тысяч рабочих мест в Индии
США, ЕС и страны G7 обсуждают механизм, который позволит ограничить поступление добытых в России алмазов на западный рынок. В Индии, где драгоценные камни обрабатывают, из-за этих мер сотни тысяч человек могут потерять работу
Фото: ZUMAPRESS / Global Look Press
Фото: ZUMAPRESS / Global Look Press

Новые западные санкции против российских алмазов могут негативно сказаться на их обработке в Индии, пишет Financial Times со ссылкой на представителей отрасли. По данным издания, из-за обсуждаемых мер сотни тысяч человек в стране рискуют потерять работу.

Президент Bharat Diamond Bourse Ануп Мехта уточнил, что огранкой российских алмазов и их перепродажей занимаются 60% сотрудников, занятых в этой сфере в Индии, а всего торговлей алмазами там занимается около 1 млн человек.

США в марте 2022 года запретили импорт российских алмазов. Крупнейший в мире производитель необработанных алмазов АЛРОСА находится под американскими санкциями. ЕС к этим мерам не присоединился: Бельгия выступила против, так как ограничения могли бы повлиять на торговлю бриллиантами в Антверпене.

Теперь же в беседе с FT премьер-министр Александр де Кроо сказал, что Брюссель собирается быть «ведущим партнером» в мерах по ограничению доходов России от продажи алмазов. «Мы хотим убрать российские алмазы с западных рынков. Но мы не сможем этого достичь с существующими прямыми запретами на российские алмазы. Они не оказали значительного влияния на доходы России», — пояснил де Кроо. По его мнению, реальный эффект может быть достигнут только при помощи «комбинации прямого и непрямого запрета» на добытые в России алмазы, а для этого нужен механизм отслеживания их происхождения.

В феврале Bloomberg сообщил, что G7 и ЕС обсуждали возможность отслеживания экспортированных из России алмазов. FT со ссылкой на коммюнике сообщает, что страны G7 поддержали планы Вашингтона создать такой механизм. В Госдепартаменте США допустили требование к импортерам о подтверждении нероссийского происхождения алмазов. Представители ведомства и Еврокомиссии обсуждали этот вопрос с алмазным бизнесом.

Происхождение алмаза фиксируется в самом начале цепочки поставки, для них выдается сертификат в рамках Кимберлийского процесса. Ограненные и уже отполированные камни нередко смешиваются в торговых домах, после чего изначальный сертификат заменяется документом о «смешанном происхождении» — после этого отследить происхождение алмаза становится почти невозможно.

Летом 2022 года страны Евросоюза, Украина, США и Великобритания предложили расширить определение Кимберлийского процесса по «кровавым алмазам». Под такое определение попадают те драгоценные камни, которые добыты на территориях военных действий либо для финансирования повстанческих движений, стремящихся подорвать законные правительства. Киев предложил, в частности, разрешить присоединившимся к процессу Кимберли странам большинством голосов исключать государство, которое нарушает суверенитет другого члена организации.

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The Econimic Times писала, что страны G7 могут ввести санкции на алмазы АЛРОСА весом 1 карат. Глава индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випул Шах предупреждал, что санкции против российской компании повлияют на отрасль и благосостояние 3 млн рабочих в западном индийском городе Сурате, важную часть экономики которого составляет полировка алмазов.

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