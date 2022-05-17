Сенат США согласился рассмотреть проект о выделении Киеву $40 млрд

Законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в размере $40 млрд прошел процедурное голосование в Сенате США. Трансляцию предварительного голосования вел телеканал C-SPAN.

Законопроект преодолел необходимые для продвижения 60 голосов. 18 мая должно состояться итоговое голосование, в случае принятия документа его должен подписать президент США Джо Байден.

Изначально американский президент попросил конгресс выделить Киеву еще $33 млрд. «Этот законопроект нужен нам, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу. Стоимость этой борьбы недешева, но уступка перед агрессией будет еще дороже», — заявил Байден.

В итоге 11 мая нижняя палата конгресса США, палата представителей, одобрила эту инициативу и увеличила объем помощи до $40 млрд. Однако позже сенат США отложил окончательное голосование по этому вопросу из-за решения сенатора Рэнда Пола, который потребовал внести его поправки к тексту документа.

По мнению Пола, в случае принятия законопроекта суммарная помощь США Украине с прошлого года достигнет $60 млрд, что больше бюджета Госдепартамента, а такой объем может ускорить стремительный рост инфляции. «Инфляция не возникает из ниоткуда. <...> Это происходит из-за дефицитных расходов», — пояснил сенатор.