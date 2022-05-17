В США заявили, что Байден хочет поехать на Украину, но пока не планирует

Президент США Джо Байден хочет посетить Украину, однако в данный момент таких планов нет, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. Трансляцию вел Washington Post.

«Знаю, что он [Байден], разумеется, хочет посетить Украину в будущем. Однако совершенно нет планов ехать. Точнее, нет на данном этапе», — сказала Жан-Пьер.

Сам президент во время разговора с журналистами 14 апреля заявил, что готов поехать на Украину. Он также сообщил о планах направить туда с визитом высокопоставленных чиновников.

24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин приехали в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Reuters писал, что во время визита в Киев Блинкен и Остин пообещали вернуть дипломатов и оказать очередную военную помощь Украине в размере более $322 млн.

8 мая первая леди США Джилл Байден совершила «неожиданный» визит на Украину и встретилась с женой украинского лидера Еленой Зеленской. Reuters отмечал, что кортеж Джилл Байден пересек границу с Украиной для визита, который не был объявлен ранее. Агентство УНИАН позднее опубликовало видео встречи двух первых леди, на котором видно, что Джилл Байден обнимает Елену Зеленскую и дарит ей цветы. Женщины также посетили школу в Ужгороде, переоборудованную для временного размещения украинцев.