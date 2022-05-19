Главы Генштабов ВС России и США пообщались впервые с начала спецоперации
Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов поговорил по телефону с главой Генштаба США Марком Милли. Об этом сообщили в Минобороны России.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны. «Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.
13 мая Министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала спецоперации на Украине провел телефонные переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
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