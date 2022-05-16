Шеф Пентагона рассказал главе Минобороны Украины о разговоре с Шойгу

На минувшей неделе министры обороны США и России провели первый с начала военной операции на Украине телефонный разговор. Остин призвал Шойгу к немедленному прекращению конфликта и «подчеркнул важность поддержания каналов связи»

Ллойд Остин (Фото: Amanda Andrade-Rhoades / The Washington Post / AP)

Глава Минобороны США Ллойд Остин провел переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить ситуацию в стране, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Во время беседы Остин «предоставил последнюю информацию о своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу 13 мая, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания каналов связи», заявили в Пентагоне.

Остин подчеркнул, что США поддерживают суверенитет Украины и усилия по оказанию помощи в сфере безопасности «для укрепления способности Украины противодействовать российской агрессии», добавили в ведомстве.

Переговоры Шойгу и Остина стали первыми с начала российской военной операции на Украине 24 февраля. Как заявили в российском оборонном ведомстве, они прошли по инициативе США, стороны обсудили ситуацию на Украине и «актуальные вопросы международной безопасности».

До этого министры созванивались 18 февраля; тогда Остин призвал Шойгу к отводу российских войск от украинской границы.

В конце марта Кирби сообщил, что с начала российской военной операции Остин и глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли неоднократно пытались организовать телефонный разговор с Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым, но безуспешно. Затем об этом заявил сам Остин. В Пентагоне пожаловались, что «со стороны русских не было интереса» к двусторонним контактам.

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При этом в Вашингтоне неоднократно заявляли, что контакты между высокопоставленными военными лидерами необходимы, чтобы избежать ненужной эскалации.

Остин и Резников регулярно общались с начала боевых действий на Украине. Один из последних разговоров состоялся 13 мая; они обсудили подписанный в США закон о помощи Украине по программе ленд-лиза и его реализацию.