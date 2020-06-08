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Шредера переизбрали председателем совета директоров «Роснефти»

Роснефть ROSN ₽405,75 +0,95% Купить
Герхард Шредер
Герхард Шредер (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер избран председателем совета директоров «Роснефти» во время первого совещания совета по итогам годового собрания акционеров. Об этом сообщается на сайте компании.

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Политика
Герхард Шрёдер

Герхард Шредер руководил правительством Германии с 1998 по 2005 год, его сменила на посту Ангела Меркель. Шредер также возглавлял совет директоров компании Nord Stream 2, которая ведет строительство газопровода «Газпрома» по дну Балтийского моря, и входил в состав совета директоров ТНК-BP.

В сентябре 2017 года по приглашению главы компании Игоря Сечина Шредер возглавил совет директоров «Роснефти», тогда глава компании Игорь Сечин называл его «самым лояльным» к России немецким лидером. Летом 2018 года Шредера переизбрали главой совета директоров компании.

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Бизнес
<p>Герхард Шрёдер</p> <p></p>

Шредер регулярно выступает за снятие санкций с России. В мае 2020 года Шредер заявил о необходимости пересмотреть санкционную политику из-за пандемии коронавируса. «В такой ситуации на мировом рынке, когда речь идет о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции — это действительно совершенно ошибочный путь», — сказал он.

В 2019 году Шредер назвал законным с юридической точки зрения присоединение Крыма к России. Он отметил, что его одобрило население, поэтому о каких-либо «агрессивных действиях» речи не идет. По словам Шредера, Крым является «старой российской территорией».

Теги: Герхард Шредер, «Роснефть»
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