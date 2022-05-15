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Глава МИД Германии обвинила Россию в разрушении каналов диалога с Западом

Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Россия разрушила любые платформы для диалога с западными странами, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пока остаются прямые переговоры российского президента Владимира Путина с лидерами государств, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД альянса в Берлине. Трансляция доступна на Youtube-канале НАТО.

«Диалог должен быть всегда. <...> Но мы жестким способом выяснили, что последний имевшийся формат диалога, ОБСЕ, был подорван с российской стороны», — сказала Бербок, напомнив также про Минский процесс.

Она отметила, что существуют другие каналы, в частности, прямые переговоры лидеров западных стран с Путиным. По ее словам, они «в любой моменты готовы» к такому диалогу с целью прекратить конфликт на Украине. Бербок указала, что у западных стран не осталось другого выбора, кроме как показать, что они поддерживают Украину, посредством поставок военной помощи.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что европейские страны сами вычеркнули себя из любого общения с Россией. По ее словам, Москва на протяжении восьми лет предлагала компромиссный вариант для преодоления конфликта на Украине, однако Европа этот шанс упустила.

Россия отзовет сотрудников из мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине
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Фото:Gaelle Girbes / Getty Images

Специальная мониторинговая миссия начала работать в зоне конфликта в Донбассе в марте 2014 года по запросу представительства Украины в ОБСЕ и согласно решению 57 стран-участниц.

В конце марта Россия отозвала своих сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе и призвала организацию прекратить ее деятельность, напомнив о прекращении мандата. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил организацию в том, что она выдавливала российских специалистов из миссии в Донбассе. Если в начале их было около 40, то к концу 2021 года осталось только 28, хотя Россия платила за деятельность миссии около €2 млн ежегодно.

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Позднее Госкомитет обороны Донецкой народной республики признал работу миссии ОБСЕ на территории ДНР неправомерной, а пребывание ее сотрудников — незаконным, и призвал из покинуть республику до 30 апреля.

То же решение приняли и власти Луганской народной республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил сотрудников миссии в том, что они создавали негативный образ России и республик Донбасса в Европе, в том числе после того, как решили продолжить работу на территории ЛНР, несмотря на окончание действия мандата. «Миссия ни разу не повлияла на украинскую сторону, не поспособствовала мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а многие факты нарушения Минска [минских соглашений] оставались за пределами их отчетов», — заявил он.

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Теги
Анналена Бербок Россия ОБСЕ Украина диалог
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