Политика , 03:19
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Эрдоган заявил о планах совместно с Россией производить С-500
По словам президента Турции, вслед за покупкой С-400 последуют С-500, в том числе совместное с Москвой производство этих систем
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решенным вопросом закупку систем С-400 у России и заявил, что Анкара будет совместно с Москвой производить системы С-500. Об этом Эрдоган заявил на встрече с молодежью в Стамбуле, сообщает Haber Turk.
«Сделка по С-400 завершена. По договору, поставки должны начаться в июле <.> Россия предоставила нам очень выгодные условия с точки зрения плана платежей. После С-400 речь пойдет и о С-500, в том числе их совместное производство», — сказал Эрдоган.
Еще летом 2018 года президент Турции говорил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину «совместно производить системы С-500». Об ответе президента России Эрдоган тогда не сообщал.
Приобретение Турцией у России систем С-400 вызвало недовольство у США. Вашингтон назвал закупку Анкарой российских систем «крайне проблематичной» и подчеркнул, что данная сделка поставит под угрозу партнерство Турции в программе совместного производства американских истребителей F-35.
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