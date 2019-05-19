Эрдоган заявил о планах совместно с Россией производить С-500

По словам президента Турции, вслед за покупкой С-400 последуют С-500, в том числе совместное с Москвой производство этих систем

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решенным вопросом закупку систем С-400 у России и заявил, что Анкара будет совместно с Москвой производить системы С-500. Об этом Эрдоган заявил на встрече с молодежью в Стамбуле, сообщает Haber Turk.

«Сделка по С-400 завершена. По договору, поставки должны начаться в июле <.> Россия предоставила нам очень выгодные условия с точки зрения плана платежей. После С-400 речь пойдет и о С-500, в том числе их совместное производство», — сказал Эрдоган.

Еще летом 2018 года президент Турции говорил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину «совместно производить системы С-500». Об ответе президента России Эрдоган тогда не сообщал.