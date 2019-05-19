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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Политика ,  
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Эрдоган заявил о планах совместно с Россией производить С-500
По словам президента Турции, вслед за покупкой С-400 последуют С-500, в том числе совместное с Москвой производство этих систем
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решенным вопросом закупку систем С-400 у России и заявил, что Анкара будет совместно с Москвой производить системы С-500. Об этом Эрдоган заявил на встрече с молодежью в Стамбуле, сообщает Haber Turk.

«Сделка по С-400 завершена. По договору, поставки должны начаться в июле <.> Россия предоставила нам очень выгодные условия с точки зрения плана платежей. После С-400 речь пойдет и о С-500, в том числе их совместное производство», — сказал Эрдоган.

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Еще летом 2018 года президент Турции говорил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину «совместно производить системы С-500». Об ответе президента России Эрдоган тогда не сообщал.

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Приобретение Турцией у России систем С-400 вызвало недовольство у США. Вашингтон назвал закупку Анкарой российских систем «крайне проблематичной» и подчеркнул, что данная сделка поставит под угрозу партнерство Турции в программе совместного производства американских истребителей F-35.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, С-400, С-500
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