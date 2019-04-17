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Chevron $146 (+20,4%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Политика ,  
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WSJ сообщила о тупике в переговорах США и Турции из-за С-400

Представители Турции и США на переговорах в понедельник, 15 апреля, не смогли выйти из тупика в вопросе покупки Анкарой российских систем С-400. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявления чиновников.

Издание поясняет, что в понедельник, 15 апреля, министр финансов Турции Берат Албайрак встречался в Белом доме с президентом Дональдом Трампом. Они в том числе обсуждали покупку С-400. Однако Вашингтон вновь пригрозил Турции санкциями, а Анкара повторила, что сделка завершена окончательно.

«Санкции будут контрпродуктивными и поспособствуют ответным действиям. Они не приведут ни к какому конструктивному итогу. Все обязаны понимать переживания Турции по поводу безопасности», — приводит WSJ слова пресс-секретаря президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калина.

Политика
Минфин Турции назвал разумным подход Трампа к покупке Анкарой С-400

Ранее турецкие СМИ писали, что Албайрак счел подход Трампа к покупке Анкарой С-400 разумным, а переговоры прошли в конструктивном и позитивном ключе. Сообщалось, что во время встречи в США стороны достигли договоренности об увеличении объема двусторонней торговли до $75 млрд в год.

Россия и Турция в декабре 2017 года договорились о поставках Анкаре четырех дивизионов С-400 по цене $2,5 млрд. Передача комплексов намечалась на июль этого года, однако недавно президент Эрдоган допустил, что Россия может ускорить поставки С-400.

США выступают против покупки С-400 и убеждают турецкие власти приобрести вместо российских систем американские противоракетные комплексы Patriot, угрожая санкциями. В частности, Вашингтон допускал полную отмену поставок F-35 в Турцию, приостановив 1 апреля передачу оборудования для этих истребителей. Эрдоган на подобные заявления США неоднократно отвечал, что тема с покупкой С-400 закрыта, так как сделка с Россией финансово более выгодна.

Теги: ЗРК С-400, Вашингтон, Анкара
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