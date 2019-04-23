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В Минобороны назвали Турцию «достойной восхищения» из-за покупок С-400

Турция достойна восхищения, так как власти этой страны проявили «твердость духа и несгибаемость» относительно российско-турецкого проекта, подразумевающего поставки в страну российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Такое мнение в интервью RT выразил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«Достойна восхищения очень активная позиция наших турецких партнеров, которые проявили потрясающую твердость духа, несгибаемость, несмотря на мощнейшее давление США, в частности то, что касается проекта С-400», — сказал Фомин.

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По его словам, такой поступок турецких партнеров «говорит о многом». Он отметил, что в скором времени в Турцию поставят первую часть комплекса С-400. Фомин подчеркнул, что Россия взаимодействует с турецкими партнерами и по другим проектам. 

Представитель оборонного ведомства высоко оценил сотрудничество России и Турции по разным направлениям: политике, экономике и в военно-техническом сотрудничестве. Он также считает, что отношения Москвы и Анкары находятся на подъеме. В частности, генерал-полковник напомнил об участии турецкой стороны в сирийском урегулировании.

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Россия и Турция в декабре 2017 года заключили соглашение о поставке для Анкары четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд. Через год Вашингтон предложил турецким властям приобрести американские противоракетные комплексы Patriot за $3,5 млрд. В МИД Турции заявляли, что страна откажется от поставок этих систем, если США потребуют разорвать контракт с Россией по С-400. Президент Владимир Путин также осудил попытки американских властей надавить на Турцию, подчеркнув, что страна самостоятельно приняла решение приобрести российские ЗРК.

Теги: C-400, Минобороны России, Турция
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