Госдеп заявил об исключении Турции из программы F-35 при запуске С-400

Государственный секретарь США Майк Помпео на слушаниях по бюджету на 2020 год перед подкомиссией по ассигнованиям сената заявил, что Турция лишиться права участвовать в программе создания и покупки истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, если развернет российские зенитные ракетные комплексы С-400.

По его словам, Вашингтон отправил соответствующее уведомление турецким властям. При этом Помпео назвал приобретение Турцией систем С-400 «значительной транзакцией».

В начале апреля исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан заявил, что Вашингтону в скором времени удастся убедить Турцию отказаться от покупки российских С-400 в пользу американских систем Patriot, что в дальнейшем позволит американцам продать Анкаре истребители F-35, поставки которых оказались под вопросом.

Соглашение о поставках Россией в Турцию четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд стороны заключили в декабре 2017 года. В свою очередь США уже два года пытаются убедить Турцию отказаться от покупки С-400 и приобрести взамен системы Patriot. Однако в Анкаре заявляют, что такая сделка будет невыгодной в том числе с финансовой точки зрения. 1 апреля Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за ее сделки с Россией по С-400.