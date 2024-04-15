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Удар Ирана по Израилю ,  
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CNN узнал о срыве наступления Израиля на Рафах из-за иранской атаки

CNN: Израиль отложил наступление на Рафах из-за атаки Ирана
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израильская армия уже на этой неделе должна была предпринять первые шаги для начала наступления на юг сектора Газа, где находится «последний оплот ХАМАС». Уже 15 апреля израильские ВВС планировали сбросить над Рафахом листовки
Возвращение палестинцев с юга Газы в свои дома на севере
Возвращение палестинцев с юга Газы в свои дома на севере (Фото: Ramadan Abed / Reuters)

Правительство Израиля отложило наступление на Рафах — самый южный населенный пункт сектора Газа — из-за атаки Ирана на минувших выходных, сообщил CNN со ссылкой на два израильских источника. По информации телеканала, Израиль должен был предпринять первые шаги для начала наземной операции уже на этой неделе.

В частности, 15 апреля израильские ВВС планировали сбросить листовки на некоторые районы города. Один из собеседников издания заявил, что Израиль по-прежнему полон решимости осуществить наземную операцию в Рафахе, но сроки эвакуации около миллиона находящихся там мирных жителей, а также самого наступления неизвестны.

В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по Израилю, выпустив более 300 ракет и беспилотников. Большая часть из них были сбиты ВВС Израиля и силами его партнеров — США, Великобритании и Иордании — еще на подлете к территории страны. Часть ракет, которым удалось пересечь воздушное пространство Израиля, упала на одну из крупнейших авиабаз «Неватим» в пустыне Негев, инфраструктура военного объекта незначительно пострадала.

В результате атаки за медицинской помощью обратились свыше 30 человек, преимущественно из-за травм, полученных во время эвакуации в убежища. Кроме того, серьезные ранения обломками сбитой ракеты получила семилетняя бедуинская девочка, она останется в больнице.

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Обломки ракетного ускорителя недалеко от города Арад в Израиле

Как сообщает CNN, военный кабинет Израиля по-прежнему ведет дискуссии относительно параметров и сроков для нанесения ответного удара против Ирана. Ряд СМИ утверждали, что потенциальными целями израильских военных могут стать иранские ядерные объекты. Кроме того, правительство Израиля изучает дипломатические опции по усилению изоляции Ирана на мировой арене.

О планах проведения наземной операции на юге сектора Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил еще 9 февраля. Израильские власти называют Рафах «последним оплотом» ХАМАС — именно там, по их данным, дислоцированы четыре батальона группировки, а также удерживаются остающиеся израильские заложники. В середине марта сообщалось, что израильский лидер согласовал план наступления на юг сектора Газа.

Готовящаяся военная операция вызывала серьезную озабоченность не только у международных организаций, но и у ключевого союзника Израиля — США. Американские власти неоднократно призывали Нетаньяху обеспечить безопасность находящихся там мирных жителей, прежде чем приступать к наступлению. Вашингтон опасается, что в противном случае боевые действия в этой части палестинского эксклава могут обернуться гуманитарной катастрофой.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль Иран сектор Газа Палестина палестино-израильский конфликт
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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