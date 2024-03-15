Нетаньяху согласовал план наступления на «последний оплот» ХАМАС

Израильский военный кабинет отклонил новые требования ХАМАС по обмену заключенными и перемирию в секторе Газа. Биньямин Нетаньяху также одобрил план наступления на Рафах, где находится 1,5 млн палестинцев

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил требования ХАМАС по соглашению о новой паузе в боевых действиях, сообщает Times of Israel. Ранее в Тель-Авиве прошло заседание израильского военного кабинета.

По данным издания, израильский лидер счел «все еще абсурдными» требования, выдвинутые ХАМАС. Сообщалось, что группировка предложила освободить до 1000 палестинских заключенных в обмен на 130 израильских заложников, а после обмена назначить дату для постоянного прекращения огня и крайние сроки для вывода израильский войск.

Международные посредники — США, Катар и Египет — изначально рассчитывали на заключение сделки до начала священного для мусульман месяца Рамадан (в этом году — с 10 марта), но переговоры зашли в тупик. В рамках первого перемирия, которое продлилось с 24 по 30 ноября, ХАМАС выпустил 120 заложников. В плену остается еще 134 человека.

На заседании военного кабинета Нетаньяху также согласовал план Армии обороны страны (ЦАХАЛ) по наземной операции в городе Рафах вблизи границы с Египтом. «ЦАХАЛ готов к операции и эвакуации [гражданского] населения», — говорится в заявлении офиса премьер-министра, распространенного по итогам встречи.

О планах проведения наземной операции на юге сектора Газа Нетаньяху объявил еще 9 февраля. Израильские власти называют Рафах «последним оплотом» ХАМАС — именно там, по их данным, дислоцированы четыре батальона группировки. Однако до настоящего момента ЦАХАЛ ограничивался точечными авиаударами и разведывательными рейдами.

Готовящаяся наземная операция в Рафахе вызывает тревогу у международных организаций и ближайшего союзника Израиля — США. В этом небольшом населенном пункте сосредоточено больше половины всего населения сектора Газа — порядка 1,5 млн человек. Многие из них ранее покинули свои дома в других частях эксклава из-за военных действий. Вашингтон опасается, что без должных мер по защите гражданских лиц операция в Рафахе может обернуться гуманитарной катастрофой.

Ранее советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал РБК, что план эвакуации гражданского населения Рафаха предусматривает его перемещение в центральную и северную части сектора по специальным гуманитарным коридорам. По его словам, на вывод мирных жителей понадобится до двух недель.

Нетаньяху заявил в недавнем интервью Politico, что рассчитывает завершить военную операцию в секторе Газа менее чем за два месяца. По его словам, боевые действия займут четыре-шесть недель.